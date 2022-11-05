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聖地牙哥亞洲電影節 台灣強片登場

洛杉磯訊
洛杉磯台灣書院參展2022年聖地牙哥亞洲電影節。（台灣書院提供）
洛杉磯台灣書院參展2022年聖地牙哥亞洲電影節。（台灣書院提供）

邁入第23屆的聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival, SDAFF）11月3日至12日盛大展開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院連續第11年以「台灣電影櫥窗(Taiwan Film Showcase)」參展，共邀集五部長片及五部短片，以多元面貌於聖地牙哥加大（UCSD ）的Price Center Theater電影院， 及UltraStar Mission Valley Cinemas電影院放映，為美國民眾帶來台灣豐富的創作視野。

本次影展台灣書院邀請《初戀慢半拍》導演陳駿霖，親臨現場參與映後座談，該片透過純潔男孩在親子關係及現實社會中尋找愛情及自我價值的視角拍攝，8月在台上映即大受歡迎；另將播映今年獲得金馬獎六項大獎提名，呈現原住民典型傳統和現今社會衝突的《哈勇家》；見證數十年來台灣與中國幽微政治變化的紀錄片《金門留念》。

此外推出全新修復片單元，選映楊德昌導演的《獨立時代》，呈現鏡頭下社會年輕人愛情、友情及自我認同的嚮往與處境；以及表現台灣80年代具顛覆性的女校曖昧同窗關係《女子學校》；短片單元，將播映蔡明亮導演新作《月亮樹》、榮獲台北電影節最佳短片《詠晴》、入選2022年鹿特丹影展的《事件現場製造》，以及《殺風景》、《Bigger is Better》等。

詳細電影節內容https://sdaff.org/2022/taiwan-showcase/。

電影院 導演 聖地牙哥

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