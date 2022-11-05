11/5免費社區講座 教省錢買環保宅

美國粵港澳大灣區企業家總商會，特邀註冊會計師楊光明、註冊會計師MBA 黃傑峰、註冊會計師黃晨，以及前蒙市市長、金融分析師林達堅等人，於11月5日（周六）下午1點至3點30分，在蒙特利公園市巴恩斯公園俱樂屋（Barnes Park Service Club House）免費為大家講解「2022年最新能源和首次購屋者奬勵之省錢規畫 」。

屆時將解讀2022降低通貨膨脹法案–如何盡享稅務上的優惠，當天的免費稅務講座並將包含以下主題：

•太陽能投資 稅收抵免解讀和案例分析

•住宅和商業太陽能稅收抵免

•由州長紐森 簽署SB6

•眾議院教育和勞工委員會通過「臨界熱應激法案」

•如何實現首次購屋者的美國夢

•加州 政府補助首次購屋者，幫助其完成美國夢

•如何加強自己財務能力，擁有首棟房，實現財務獨立自由之目標

•加州整體樓市分析

Barnes Park Service Club House地址：440 S. Mc Pherrin Ave.,Monterey Park。如有問題可電Jeff Huang：626-943-2888，Fiona Gao：626- 592-8956，或電郵[email protected]。