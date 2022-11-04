亞市第3區 張勝雄、王愛琳掃街催票
亞凱迪亞市第三選區競爭情況不亞於同樣有兩位華裔候選人的其他區域，該區候選人張勝雄曾經擔任過亞市市長和議員；同樣在第三選區的另一華裔候選人王愛琳則在進行第五輪掃街拜票。
第三選區候選人張勝雄可謂眾多華人候選人中最高齡的一位，他2日抓緊最後時間衝刺掃街。他說，雖然大家都認為他這次勝算十足，但他還是會拚搏到最後。他認為自己的優勢在於豐富的市政經驗，一上任就能上手。他認為市府要有效率，市政要有同情心，市議員答應的事要做到。他表示，大家現在最關注安全問題，警局需要加強預算和警力，改善警民關係。遊民問題要各個擊破，根據遊民不同情況不同對待，他不贊成蓋遊民屋，同時三區很多康斗公寓需要加強管理，以及一些HOA屋主委員會的政策也需要調整。
對於一些人質疑張勝雄長期住在二區，對三區不了解的說法。他表示，他是合法的第三區居民，通過這幾個月在三區挨家挨戶拜訪，他現在比任何人都了解三區。8日投票日當晚張勝雄會舉辦選情派對。對若沒有選上的提問，張勝雄表示，他沒有想過。
第三選區候選人王愛琳2日還在掃街。她說，她現在每天都外出，這已是她第五輪走街拜票。她認為勝負不重要，重要對選民心誠，她目前已獲得亞凱迪亞警察協會背書，這表示亞市警察協會認同她治安與交通的理念。
對於華人微信群一些關於她和現任市議員April Verlato結盟的傳言。王愛琳表示，她和對方並不熟悉，更無聯手一說。選舉中造謠的事情很多，她不會理會這些消息。還有人質疑她現在在第三區的房子是短租房，王愛琳表示，她2012年到2016年7月一直住在第三區的Arcadia路的地址，2016年在當時的五區買了房子。為了服務的心，今年2月搬回三區，三區的大街小巷她都很熟悉，當地有什麼議題她都清楚。
她說，8日晚她會舉辦競選派對，如果失敗，會微笑面對，這是人生很好的一次的體驗，通過這次選舉，讓她深刻體會到美國華人參政議政的重要性，更加應該站出來為華人發聲，通過選票表達需要，以後還會再選。
亞市五位市議員中，戴守真與另外兩名市議員即將卸任後，只剩下April Verlato和鄭博仁。
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