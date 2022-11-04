亞市第3區 張勝雄、王愛琳掃街催票

第三選區候選人王愛琳抓緊最後時間掃街。（檔案圖片）

亞凱迪亞 市第三選區競爭情況不亞於同樣有兩位華裔候選人的其他區域，該區候選人張勝雄曾經擔任過亞市市長和議員；同樣在第三選區的另一華裔候選人王愛琳則在進行第五輪掃街拜票。

第三選區候選人張勝雄可謂眾多華人 候選人中最高齡的一位，他2日抓緊最後時間衝刺掃街。他說，雖然大家都認為他這次勝算十足，但他還是會拚搏到最後。他認為自己的優勢在於豐富的市政經驗，一上任就能上手。他認為市府要有效率，市政要有同情心，市議員答應的事要做到。他表示，大家現在最關注安全問題，警局需要加強預算和警力，改善警民關係。遊民 問題要各個擊破，根據遊民不同情況不同對待，他不贊成蓋遊民屋，同時三區很多康斗公寓需要加強管理，以及一些HOA屋主委員會的政策也需要調整。

對於一些人質疑張勝雄長期住在二區，對三區不了解的說法。他表示，他是合法的第三區居民，通過這幾個月在三區挨家挨戶拜訪，他現在比任何人都了解三區。8日投票日當晚張勝雄會舉辦選情派對。對若沒有選上的提問，張勝雄表示，他沒有想過。

第三選區候選人王愛琳2日還在掃街。她說，她現在每天都外出，這已是她第五輪走街拜票。她認為勝負不重要，重要對選民心誠，她目前已獲得亞凱迪亞警察協會背書，這表示亞市警察協會認同她治安與交通的理念。

對於華人微信群一些關於她和現任市議員April Verlato結盟的傳言。王愛琳表示，她和對方並不熟悉，更無聯手一說。選舉中造謠的事情很多，她不會理會這些消息。還有人質疑她現在在第三區的房子是短租房，王愛琳表示，她2012年到2016年7月一直住在第三區的Arcadia路的地址，2016年在當時的五區買了房子。為了服務的心，今年2月搬回三區，三區的大街小巷她都很熟悉，當地有什麼議題她都清楚。

她說，8日晚她會舉辦競選派對，如果失敗，會微笑面對，這是人生很好的一次的體驗，通過這次選舉，讓她深刻體會到美國華人參政議政的重要性，更加應該站出來為華人發聲，通過選票表達需要，以後還會再選。

亞市五位市議員中，戴守真與另外兩名市議員即將卸任後，只剩下April Verlato和鄭博仁。