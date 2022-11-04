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傳單成選戰主力 亞市第5區候選人李軍喜見亞裔投票率升

記者張宏╱洛杉磯報導
第五選區候選人李軍抓緊最後時間催票。（檔案圖片）
第五選區候選人李軍抓緊最後時間催票。（檔案圖片）

亞凱迪亞（Arcadia）歷史上最熱鬧的市議員選舉將在8日登場，亞裔投票踴躍，但礙於治安因素和電話詐騙太多，郵寄文宣成在候選人向選民宣傳的主要方式；但最後的幾天，候選人也不放棄與選民面對面接觸的機會，都在進行最後衝刺。

第五區候選人李軍表示，截至10月30日的數據顯示，今年亞裔投票增加很多，以往亞裔投票率都是白人的一半，今年差距變得沒那麼懸殊，Political Data Inc的數據顯示，亞裔和白人目前的投票率只差四個百分點。亞裔投票踴躍，這是可喜現象，他作為該區唯一可以講中文的候選人，希望能得到華人支持。目前支持的他的不僅有華人，也有白人，大多數選民還是看候選人的理念和代表的立場，而他反對在亞市建遊民屋。

他說，在第五選區他能至少拿到50%以上的選票，另外三名候選人分剩下的50%，同時他還在不斷動員在走街中認識的支持者，他感覺有超過50%人會選他，而這還是保守估計。目前亞市第五區已有一半人投票，最後一周另外一半的第五區選民要做出最後的決定。

李軍認為他的優勢是選舉工作進行紮實，同時他在亞市生活18年，又是律師，市議會討論的每個話題都和法律有關。他對選上與否都持平常心；如落選，他會把這段經歷當作人生有意義的經歷，繼續做律師。

在選舉最後一周，第五選區另一華裔候選人高卿因為忙碌沒有接聽本報記者電話，而是委由選舉義工林恩成受訪。林恩成表示，今年亞市各路候選人都碰到一個大問題，以往催票拜票都是打電話或敲門，但是礙於疫情和治安問題，今年亞市很多選民不開門，打電話也因為電話詐騙太嚴重導致很多電話沒人聽，所以現在只能用文宣郵件方式，讓選民了解高卿的政見。

他說，最後一周高卿決定重新在第五選區敲門，並打電話給那些沒有聯繫到的選民。2日上午還拜訪洛縣競選總部，詢問目前為止有多少人投票。根據目前投票情況，第五區有1000人投票，這個數字並不多。在選舉前還郵寄新的文宣，抓緊最後一分一秒衝刺。

對坊間關於高卿作為醫生未必有時間參與市政的說法，林恩成表示，高卿雖然是醫生，但是身兼多職，對社區貢獻不僅是亞市，說明他有優秀的時間管理能力。他每天早上9點上班，晚上5點下班後就可以服務社區。如果這次沒選上，高卿還會繼續再選。高卿不是輕易放棄為社區服務的人，市議員只是一種方法，還會繼續在城市做其他的工作。

亞凱迪亞市第五區市議員候選人高卿。（檔案圖）
亞凱迪亞市第五區市議員候選人高卿。（檔案圖）

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