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安大略機場新服務ONT+ 不搭機也可進候機大廳

記者啟鉻／安大略報導
安大略機場登機手續辦理大廳。（ONT）
安大略機場登機手續辦理大廳。（ONT）

為鼓勵民眾在安大略國際機場（ONT )休閒消費，近日機場管理當局借鑑先前服務經驗，推出一項新辦法，即允許到機場迎送親友的非旅行者，可進入候機大廳，能夠有更多時間陪伴親友，同時還可以享受機場提供各種便利設施服務。

這項新辦法稱為「ONT+」項目，是一項免費服務，即非旅行者可在網上申請訪客通行證（visitor pass），持通行證，如同機票一樣，通過安檢後，進入候機大廳。唯一的區別是他們不能登機，但可以享受候機大廳各種便利服務。例如就餐、購買紀念品及其他消費。此前也有許多幾場提供類似服務，但911事件後，該服務陸續消失。

機場公共安全負責人布朗（Dean Brown）與聯邦交通安全部門有密切配合。他表示，很多人都有類似感覺，在送別親友時，充滿不捨不捨，有很多話要說。這個計畫，讓旅行者與親友在航廈可以有更多互動機會。

為鼓勵休閒消費，ONT+項目還向非旅行者開放位於航廈樓上層的餐飲和零售消費場所。 ONT於2016年開始由安大略地方政府接管，已投入巨資改善服務設施，用於提高旅客體驗，這些服務設施包括餐廳、商店和貴賓休息室。

若民眾有意獲得ONT+訪客通行證，可登錄www.flyontario.com/ontplus申請。獲得通過後，會以電子郵件收到訪客通行證，使用者需攜帶聯邦交通安全管理局（TSA）認可的合法有效ID，接受機場安檢。ONT+訪客必須遵守與飛機旅客相同的安全規範，不得攜帶違法TSA規定的物品。

機場指出，2022年11月1日，安大略機場將是地方政府接管機場六周年，ONT或將在2022年末達到自2008年以來最高旅客人數，且在過去六個月中，每月進出機場旅客數量都超過新冠大流行前的水平。 ONT還名列北美十大貨運機場之列。

機場 邦交

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