嶺南畫派大師章祈成 5日師生聯展

章祈成講解孔雀畫作，並解釋不同顏色的色度如何調出明亮不一的顏色。（記者張庭瑜／攝影）

幾年前從德州 遷居洛杉磯 的藝術家章祈成，首度與門下學生聯合開展，他們的畫作以水墨展現出田園風光，並有高貴雅緻的牡丹圖、孔雀回首圖等等不同的主題。細膩的筆觸，讓畫作栩栩如生。畫展 將於11月5日（週六）至6日（週日）上午10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心展出。

「章祈成師生聯展」由洛杉磯嶺南畫會師生首度聯合展出，畫會在章祈成的帶領下，2021年9月14日成立，以繼承嶺南畫風、以畫會友、以墨結緣等宗旨，吸引不少愛好者前來學習。

畫展帶領老師章祈成，14歲便師從嶺南畫派宗師梁少航門下，1976年再度接受台灣著名畫家黃磊生的指導；移居巴黎後，更多次開個人畫展，並曾任職巴黎市文化發展協會教導中國畫。

洛杉磯嶺南畫會會長張惠美表示，這次展出是由導師章祈成帶領學員，首度在洛杉磯聯展。畫展將展出68幅極具嶺南畫派特色的畫。而章祈成是目前最正宗的嶺南畫派傳承人，展出的有花鳥、蟲魚、走獸等，他並將畫作詮釋出自己的風味，可說非常的雅緻靈動。