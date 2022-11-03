嶺南畫派大師章祈成 5日師生聯展
幾年前從德州遷居洛杉磯的藝術家章祈成，首度與門下學生聯合開展，他們的畫作以水墨展現出田園風光，並有高貴雅緻的牡丹圖、孔雀回首圖等等不同的主題。細膩的筆觸，讓畫作栩栩如生。畫展將於11月5日（週六）至6日（週日）上午10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心展出。
「章祈成師生聯展」由洛杉磯嶺南畫會師生首度聯合展出，畫會在章祈成的帶領下，2021年9月14日成立，以繼承嶺南畫風、以畫會友、以墨結緣等宗旨，吸引不少愛好者前來學習。
畫展帶領老師章祈成，14歲便師從嶺南畫派宗師梁少航門下，1976年再度接受台灣著名畫家黃磊生的指導；移居巴黎後，更多次開個人畫展，並曾任職巴黎市文化發展協會教導中國畫。
洛杉磯嶺南畫會會長張惠美表示，這次展出是由導師章祈成帶領學員，首度在洛杉磯聯展。畫展將展出68幅極具嶺南畫派特色的畫。而章祈成是目前最正宗的嶺南畫派傳承人，展出的有花鳥、蟲魚、走獸等，他並將畫作詮釋出自己的風味，可說非常的雅緻靈動。
章祈成表示，因為一直嚮往洛杉磯的風光明媚、及處處融合大自然的城市景色，便在2018年9月移居洛杉磯。很高興能在這邊遇到學生對嶺南畫派感興趣，未來會與學生繼續研究、探討繪畫技法、展現更多的創作。
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