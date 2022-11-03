台裔藝術家鄭青青 帶你重溫布袋戲舊夢

拉平托雷斯卡分館的動手做還包含實際出演活動。（台灣會館提供）

近幾年DIY手工製品非常受年輕人喜愛，每逢周末一群愛好者將各大手工作坊擠得水瀉不通，其中一項台灣童玩也在這波手工熱潮中悄悄崛起，就是曾在70年代風靡一時的「布袋戲」。台灣在美知名藝術家鄭青青，將於11月5日和12月10和17日在巴沙迪那市（Pasadena）公立圖書館 兩個分館，帶領大家一探布袋戲的神秘面紗。

布袋戲動手做活動將於11月5日（周六）下午2時30分至4時30分，在巴沙迪那卡特琳娜（Santa Catalina Branch）圖書館分館，以及12月10日（周六）和17日（周六）上午 10時30分至 下午 12時，在巴沙迪那平托雷斯卡（La Pintoresca） 圖書館分館舉行。

五至12歲的小朋友皆可報名參加。活動共分成兩部分。第一部分，鄭青青介紹布袋戲來源與文化背景，還安排戲偶的動手做時間，讓孩子們剪剪貼貼，發揮創意，做出屬於自己風格的戲偶。第二部分，小朋友將發揮創意，以自己的戲偶與其他朋友們一同上演一部布袋大戲。