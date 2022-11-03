台裔藝術家鄭青青 帶你重溫布袋戲舊夢
近幾年DIY手工製品非常受年輕人喜愛，每逢周末一群愛好者將各大手工作坊擠得水瀉不通，其中一項台灣童玩也在這波手工熱潮中悄悄崛起，就是曾在70年代風靡一時的「布袋戲」。台灣在美知名藝術家鄭青青，將於11月5日和12月10和17日在巴沙迪那市（Pasadena）公立圖書館兩個分館，帶領大家一探布袋戲的神秘面紗。
布袋戲動手做活動將於11月5日（周六）下午2時30分至4時30分，在巴沙迪那卡特琳娜（Santa Catalina Branch）圖書館分館，以及12月10日（周六）和17日（周六）上午 10時30分至 下午 12時，在巴沙迪那平托雷斯卡（La Pintoresca） 圖書館分館舉行。
五至12歲的小朋友皆可報名參加。活動共分成兩部分。第一部分，鄭青青介紹布袋戲來源與文化背景，還安排戲偶的動手做時間，讓孩子們剪剪貼貼，發揮創意，做出屬於自己風格的戲偶。第二部分，小朋友將發揮創意，以自己的戲偶與其他朋友們一同上演一部布袋大戲。
該活動由巴沙迪那藝術與文化委員會（Pasadena Arts & Culture Commission）和巴沙迪那市文化事務廳（City of Pasadena Cultural Affairs Division）贊助，並由小街項目（Side Street Projects）藝術家鄭青青及團隊協助拍攝及指導。第一場活動報名截止日期已過，但有興趣的民眾可致電卡特琳娜圖書分館626-744-7272，了解是否還可以參加。有意參加第二場活動者宜在活動開始前三天，通知平托雷斯卡分館負責人切薩雷蒂（Rosa Cesaretti），電話626-744-7268 或電郵[email protected]報名參加。
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