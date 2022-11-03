雅利舞蹈學校 舉辦學院舞展

IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，僑團各界人士出席。（記者張宏／攝影）

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校，日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果，包括現代舞 、K-pop舞蹈等，學生們舞姿翩翩，場面熱烈。

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果。（主辦方提供）

國際藝術教育 中心創辦人劉雅利是舞蹈學校負責人，她表示，學校成立於2003年，成立初期作為中美文化藝術交流的橋梁組織。但是幾年前藝術中心注意到華裔 青少年兒童缺乏系統舞蹈基本功訓練，她萌生使命感要把東西方的舞蹈結合起來，利用自己幾十年的舞台和教學經驗及完善教材 ，為學習舞蹈的兒童、青少年和成人打好舞蹈基本功訓練。

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果。（主辦方提供）

學校專門從事兒童、青少年和成人舞蹈訓練，組織開展各類舞蹈活動。課程有基本的舞蹈技能訓練，中國的民族民間舞蹈。芭蕾，拉丁舞，爵士舞，街舞。學校啦啦隊練習，有節奏的體操能訓練，瑜伽，成人形體塑身舞蹈的訓練，根據不同的特點和年齡為學生量身定制訓練計劃和比賽計劃。

舞蹈學校負責人劉雅利（中）也是國際藝術教育中心的創辦人，她希望培養學生紮實的舞蹈基本功。（記者張宏／攝影）

劉雅利表示，這次舞蹈成果展匯集300多名學生的辛勤汗水和努力，學生年齡最小只有四歲，大家為了夢想堅持學習舞蹈。舞台上既有可獨當一面跳現代舞獨舞的學生，也有kpop韓團舞蹈串燒展示小朋友的活力與動感，拉丁舞和街舞展示學生對節奏和韻律的基本功，還有漢族舞和京劇古典舞這類傳統舞蹈。