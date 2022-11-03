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雅利舞蹈學校 舉辦學院舞展

記者張宏/洛杉磯報導
IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，僑團各界人士出席。（記者張宏／攝影）
IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，僑團各界人士出席。（記者張宏／攝影）

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校，日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果，包括現代舞、K-pop舞蹈等，學生們舞姿翩翩，場面熱烈。

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示...
曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果。（主辦方提供）

國際藝術教育中心創辦人劉雅利是舞蹈學校負責人，她表示，學校成立於2003年，成立初期作為中美文化藝術交流的橋梁組織。但是幾年前藝術中心注意到華裔青少年兒童缺乏系統舞蹈基本功訓練，她萌生使命感要把東西方的舞蹈結合起來，利用自己幾十年的舞台和教學經驗及完善教材 ，為學習舞蹈的兒童、青少年和成人打好舞蹈基本功訓練。

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示...
曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果。（主辦方提供）

學校專門從事兒童、青少年和成人舞蹈訓練，組織開展各類舞蹈活動。課程有基本的舞蹈技能訓練，中國的民族民間舞蹈。芭蕾，拉丁舞，爵士舞，街舞。學校啦啦隊練習，有節奏的體操能訓練，瑜伽，成人形體塑身舞蹈的訓練，根據不同的特點和年齡為學生量身定制訓練計劃和比賽計劃。

舞蹈學校負責人劉雅利（中）也是國際藝術教育中心的創辦人，她希望培養學生紮實的舞蹈...
舞蹈學校負責人劉雅利（中）也是國際藝術教育中心的創辦人，她希望培養學生紮實的舞蹈基本功。（記者張宏／攝影）

劉雅利表示，這次舞蹈成果展匯集300多名學生的辛勤汗水和努力，學生年齡最小只有四歲，大家為了夢想堅持學習舞蹈。舞台上既有可獨當一面跳現代舞獨舞的學生，也有kpop韓團舞蹈串燒展示小朋友的活力與動感，拉丁舞和街舞展示學生對節奏和韻律的基本功，還有漢族舞和京劇古典舞這類傳統舞蹈。

曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示...
曾參與世界日報中秋活動表演的IAEC雅利舞蹈學校日前舉辦學院舞展，數百名學生展示各自的學習成果。（主辦方提供）

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