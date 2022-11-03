南加亞美公義促進中心 籲支持生殖權利

南加州亞美公義促進中心支持加州1號號公投案。(公義中心提供)

為了保護生育自由，南加州 亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 將引領選民支持將於8日公投的加州1號提案。

該中心首席執行官Connie Chung Joe表示，「生殖自由是嚴重影響亞裔 美國人社區的問題。疫情的餘波未平，隨之而來的是我們生殖權利被剝奪。支持1號提案至關重要，因此該中心將用英語和四種亞洲語言，與橙縣亞裔美國選民對話。

由於投票地點的語言服務有限、缺乏翻譯材料，以及選票措施的教育宣傳不夠，加州曾有剝奪英語能力有限的亞裔選民權利的歷史。亞裔是加州增長最快的投票群和全國普遍的種族群體。因此，用多樣化的政治活動向社區宣導，並給社區機會參與重要的決策。

加州1號提案對支持生殖自由至關重要，包括但不限於墮胎。限制這些生育自由的後果，可能會加劇現有的醫療保健障礙，包括語言服務，並給亞裔美國移民 社區增加風險。由於只有53%的亞裔女性可以享受無薪親子假，並生活在「托兒沙漠」區，一線和服務行業的亞裔女性將受到不成比例的影響。有限的生殖權將通過剝奪女性生育的選擇，而增加她們的精神和經濟壓力。

此外，美國曾對包括亞裔女性在內的有色人種社區進行強制絕育。就在2020年，美國海關和移民執法局(ICE)被指控對移民婦女進行強制子宮切除術。 加州1號提案可以給身體自主權確保更高標準的保護，並為問責制樹立榜樣。

Connie Chung Joe強調「這不僅僅是關於墮胎，而是關於生殖自由，確保避孕、疾病預防等方面的可用性。在羅訴韋德案件後，我們必須保護那些受醫療保健障礙影響最嚴重的人，其中包括亞裔社區。我們有責任加強加州的生殖權利，並成為全國其它地區的希望燈塔」。

1號提案得到Khmer Girls in Action, Center for Asian Americans in Action, AAPI Equity Alliance, Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance等機構的支持。