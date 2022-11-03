我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

南加亞美公義促進中心 籲支持生殖權利

洛杉磯訊
南加州亞美公義促進中心支持加州1號號公投案。(公義中心提供)
南加州亞美公義促進中心支持加州1號號公投案。(公義中心提供)

為了保護生育自由，南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 將引領選民支持將於8日公投的加州1號提案。

該中心首席執行官Connie Chung Joe表示，「生殖自由是嚴重影響亞裔美國人社區的問題。疫情的餘波未平，隨之而來的是我們生殖權利被剝奪。支持1號提案至關重要，因此該中心將用英語和四種亞洲語言，與橙縣亞裔美國選民對話。

由於投票地點的語言服務有限、缺乏翻譯材料，以及選票措施的教育宣傳不夠，加州曾有剝奪英語能力有限的亞裔選民權利的歷史。亞裔是加州增長最快的投票群和全國普遍的種族群體。因此，用多樣化的政治活動向社區宣導，並給社區機會參與重要的決策。

加州1號提案對支持生殖自由至關重要，包括但不限於墮胎。限制這些生育自由的後果，可能會加劇現有的醫療保健障礙，包括語言服務，並給亞裔美國移民社區增加風險。由於只有53%的亞裔女性可以享受無薪親子假，並生活在「托兒沙漠」區，一線和服務行業的亞裔女性將受到不成比例的影響。有限的生殖權將通過剝奪女性生育的選擇，而增加她們的精神和經濟壓力。

此外，美國曾對包括亞裔女性在內的有色人種社區進行強制絕育。就在2020年，美國海關和移民執法局(ICE)被指控對移民婦女進行強制子宮切除術。 加州1號提案可以給身體自主權確保更高標準的保護，並為問責制樹立榜樣。

Connie Chung Joe強調「這不僅僅是關於墮胎，而是關於生殖自由，確保避孕、疾病預防等方面的可用性。在羅訴韋德案件後，我們必須保護那些受醫療保健障礙影響最嚴重的人，其中包括亞裔社區。我們有責任加強加州的生殖權利，並成為全國其它地區的希望燈塔」。

1號提案得到Khmer Girls in Action, Center for Asian Americans in Action, AAPI Equity Alliance, Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance等機構的支持。

亞裔 加州 移民

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

下一則

洛城新語／大導演、女首富「潤」美國了

延伸閱讀

加州全保開始登記 各州可投保

加州全保開始登記 各州可投保
加州全保投保者現身說法 罹血癌治療費0元

加州全保投保者現身說法 罹血癌治療費0元
疫情三年 仇恨犯罪逐年增加

疫情三年 仇恨犯罪逐年增加
朴銀珠抹紅對手 韓裔議員也嗆不當

朴銀珠抹紅對手 韓裔議員也嗆不當
EBT福利卡遭詐金額增40倍 加州一年損失近2400萬元

EBT福利卡遭詐金額增40倍 加州一年損失近2400萬元
11月8日投票 聖馬刁縣提案簡介

11月8日投票 聖馬刁縣提案簡介

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜