東谷教委參選人 控2華人拔競選插牌

河邊縣東谷市發生華人支持者拔出競選對手插牌事件。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱縣東谷市華協創辦人黃樹梧，日前接到學區 一名女性教委參選人爆料，稱當地兩名華人 將她參選插牌有意拔出，已經留下現場涉事者及駕車車牌照片；並向警方報警，遞交證據。黃樹梧經過了解，認定涉事華人並非華協成員。不過，黃樹梧也善意提醒，無論是哪位參選人支持者，都要遵守選舉法規，在參政議政活動中，不要損害華人形象。

投訴人是科洛那諾克學區教委參選人瑪羅奎（Elizabeth Lisa Marroquin），是現任教委任期屆滿，準備連選學區第二選區教委。黃樹梧說，瑪羅奎將一對亞裔男女和車子照片發來，詢問是否認識這兩位。說這兩人將剛剛在合法地點插下的競選插牌拔掉。黃樹梧表示，兩名涉事者並非華協成員，而且並不熟悉。對方表示既然不是華人協會會員，將報警把證據送到警察 局備案。警方確定已接獲報案。

黃樹梧表示，他確認這對涉事華人男女，是該地某非營利團體會員。因為支持瑪羅奎的競選對手，而對她參選插牌動手拔除，代表不支持瑪羅奎連選連任。但當黃樹梧進一步確認事實時，這兩名涉事華人所屬團體代表否認。為避免當事人曝光，黃樹梧拒絕提供相關圖片。

黃樹梧表示，美國選舉法規要求嚴格，加州法律規定也非常明確，有意破壞競選物品，以盜竊及故意破壞罪處理，若損壞價值更多，處罰更為嚴厲。

他說，華人新移民崇尚美國民主自由，認為將自己不支持參選人牌子無論在那裡拔掉，是民主自由的表現。然而美國地方政府一般對選舉廣告有特別要求，允許競選廣告可以在周五下午五時後，放置在公眾場所，譬如道路邊上，但是必須是周五下午五時後才可放置，且須在周日晚七時前收回。

同時，作為東谷華協創辦人，為了讓華人鄰居不要觸犯美國法律，黃樹梧在協會群組發布警示「拔除參選人競選廣告，在美國是犯法的，請不要觸犯法律。」

劉龍珠律師表示，有意拔出其他參選人的競選插牌，不僅違法且行為愚蠢。若不是違規者的物業範圍，就涉嫌擅闖私人領地。若是破壞參選人插牌，以破壞價值可處刑事輕罪或重罪。