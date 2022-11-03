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洛城新語／大導演、女首富「潤」美國了

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中共20大結束，習近平集權一人成功後，中國又興起「潤」逃風潮。網傳大導演張藝謀、馮小剛都潤美國了，還有昔日女首富、龍湖集團董事會主席吳亞軍，也被傳聞請辭一切職務，移民美國。大陸愛國小粉紅在網上貼文「別讓郭台銘跑了」，質疑富士康出走中國，中國上下充滿巨變來臨，各奔前程的不安訊息。

持平看，1979年台美斷交、1997年香港回歸中國，台港都曾興起逃難移民潮，後來證明虛驚一場，移民又回流；1949年大陸變色，有先見之明、夠條件潤出中國的人，早已在美加紐澳、歐洲、東南亞等地生根。如今習近平號稱中國進入盛世和偉大復興時代，卻興起新一波潤逃風潮，即使可能是過慮，但中國「高知識、高財富」人群出逃，原因確實該重視。

網傳張藝謀夫婦、馮小剛夫婦，都已在洛杉磯購豪宅，生活和與朋友交際照片，都在網上流傳。張藝謀迄今似未公開說明，馮小剛已回應，他只是陪女兒留學適應一段時間，夫婦11月要回國參加金雞獎典禮，他明年在中國還有片約，不可能潤美國。馮導不忘強調國家對他有恩，他不會移民，卻未見他「感謝黨，感謝習近平」，耐人尋味。

「能跑就跑」，從李嘉誠、孫宏斌、張欣和潘石矻夫婦、現任女首富楊惠妍，再到被追債的賈躍亭等，還有無數來美留學，學成後留美國發展的學子，都是「潤潮」的先鋒，有先見之明。

潤，就是追求自己想要的生活環境，超越國界、超越政治，也是人權的一種。中國有條件潤的人拚命想潤，或讓兒女出國，學成不回國。中共20大召開得轟轟烈烈，一派強國盛世模樣，但北京、上海、廣州美國領事館外，依然是長長的人龍等待美簽，民眾何罪之有？如今卻在文革式「檢驗忠誠」下，大導演、富豪和名人都怕潤了會成全民公敵，相當矛盾。

海外華人應支持移民權利和自由選擇權，因為自己就是履行者，不應視移民為背叛、不忠，那是移民不成的人酸葡萄心態。試問：忠如果是忠於某政黨，不但愚忠，更與世界潮流不符。聯合國2020年全球移民報告，中國有1100萬人移民國外，帶走的財富、人才不計其數，什麼原因造成呢？讓人細思極恐。

中共宣傳處處醜化美國，美國治安惡化、擁槍濫殺等爭議確實多，但各種優缺點綜合評量後，仍是許多中國人移民的首選。當然，國內賺錢、國外生活，較易引來批評，但如果中共高官，或挺中共、反美為職業的大五毛們如司馬南、陳平等，都可來美置產安置家人，一般民眾為何不可？這種政治正確是否愚昧且雙重標準？

有人猜測，習近平第三任期會大幅改造中國，移民大門剩最後一條縫了，想潤的、能走的，趁明年3月兩會召開前快走人，否則因公、旅遊、商務出國審查都趨嚴，大門關閉，人和錢都走不成了。是否言過其實不知道，想潤的人趕快把握機會吧。

移民 中共 習近平

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