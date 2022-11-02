EBT福利卡遭詐金額增40倍 加州一年損失近2400萬元

愈來愈多網路犯罪份子瞄準「電子福利轉帳卡」（Electronic Benefits Transfer，EBT）系統，該類案件一年內增加近40倍。（CBS）

CBS電視台報導，愈來愈多網路犯罪分子瞄準「電子福利 轉帳卡」（Electronic Benefits Transfer，EBT）系統，該系統主要是替加州 一些最貧困家庭提供服務。加州官員警告公眾警惕該肆虐人們銀行帳戶的詐騙 手法增加迅速，自2021年以來，EBT詐騙頻率增加近4000%。

對於像孟羅（Leticia Monroe）這樣的人來說，EBT是生存唯一途徑。

「這是我唯一能處理帳單、房租、醫療、醫藥及我與兒子生活所需的方式」。身為一名身心障礙單親母親，孟羅說，她完全仰賴公共援助，而公共援助是通過EBT卡獲得。

然而上個月，孟羅成詐騙者目標，當她的帳戶存入資金的那天，她的EBT卡遭盜刷近700元，帳戶內只剩6.51元。

孟羅是去年EBT卡遭盜用的數千名加州人之一。根據加州社會福利廳（California Department of Social Services）數據，截至去年7月，該州支付約9萬2000多元詐欺索賠，至2022年同一時間，他們向EBT詐欺受害者支付近380萬元。

整體來說，加州在短短12個月間，因詐騙損失近2400萬元。

洛縣檢察長辦公室在今年9月指控涉嫌參與詐騙計畫的16人。官員們查獲300多張EBT卡，裡面約有共40萬元資金，他們使用竊聽設備，從EBT用戶竊取大部分資金。

專家警告使用EBT者，要保持額外警惕，密切關注每筆交易，因詐騙者似乎一次只取出少量資金以保持不起眼，若不警惕，很容易不被發現。

Aura首席科學家瑞森（Zulfikar Ramzan）說，「想想典型的EBT交易，你通常進行的是幾十元交易，所以為了讓這項交易有利可圖，他們需經常這樣做，且要同時對很多人這樣做。」

加州計畫償還所有的欺詐索賠，但若在三年內申請第二次索賠，他們可能無法償還用戶損失的資金。