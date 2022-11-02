我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年

本報訊
中華民國退伍軍人協會南加州分會成立三週年，11月 11日將辦餐會慶祝。（楊震南提供）
中華民國退伍軍人協會南加州分會成立三週年，11月 11日將辦餐會慶祝。（楊震南提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會慶祝成立三周年及榮民節，將在11月11日（周五）在聖蓋博舉辦餐會，並有慶祝活動，歡迎會員踴躍報名參加。

退伍軍人協會南加州分會三年前成立，積極參加南加華人社團活動，會員都以擁護中華民國為矢志。在華埠與蒙特利公園市雙十國慶升旗都主動參與，深受僑社重視。

該會為慶祝退協南加分會成立三周年及榮民節，便利所有會員能夠參加以及會員們有充分時間相互交流，將以餐會方式進行，餐會於當日上午11時30分，在聖蓋博市金世界廣場上流食府（Golden Soup Restaurant ) 1039 E Valley Blvd # B 201 San Gabriel CA 91776舉行。電話：（626）312-9586，餐費每人20元。

退伍軍人協會南加州分會理事長張學海、副理事長楊震南（626-747-5102）、監事長林德政、財務長陳馬克（626-284-4570）、秘書長王北寧（626-202-5596）歡迎會員踴躍報名參加，也歡迎中華民國退役（伍）官士兵及眷屬申請加入該恊會。

南加 中華民國 加州

上一則

聖瑪利諾華協 年會慈善募款 冠蓋雲集

下一則

獅子會響應白杖日 11.5亞凱迪亞社區中心眼科義診

延伸閱讀

保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持

保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持
南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知

南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知
華裔二戰老兵國會金質獎章 補發17人

華裔二戰老兵國會金質獎章 補發17人
力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立

力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立
退伍軍人也是醫生 亞市第五區候選人高卿 訪市民聽民意

退伍軍人也是醫生 亞市第五區候選人高卿 訪市民聽民意
聖蓋博市財政風險 市長：今年已扭轉

聖蓋博市財政風險 市長：今年已扭轉

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公