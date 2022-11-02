退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年

中華民國退伍軍人協會南加州分會成立三週年，11月 11日將辦餐會慶祝。（楊震南提供）

中華民國 退伍軍人協會南加 州分會慶祝成立三周年及榮民節，將在11月11日（周五）在聖蓋博舉辦餐會，並有慶祝活動，歡迎會員踴躍報名參加。

退伍軍人協會南加州 分會三年前成立，積極參加南加華人社團活動，會員都以擁護中華民國為矢志。在華埠與蒙特利公園市雙十國慶升旗都主動參與，深受僑社重視。

該會為慶祝退協南加分會成立三周年及榮民節，便利所有會員能夠參加以及會員們有充分時間相互交流，將以餐會方式進行，餐會於當日上午11時30分，在聖蓋博市金世界廣場上流食府（Golden Soup Restaurant ) 1039 E Valley Blvd # B 201 San Gabriel CA 91776舉行。電話：（626）312-9586，餐費每人20元。

退伍軍人協會南加州分會理事長張學海、副理事長楊震南（626-747-5102）、監事長林德政、財務長陳馬克（626-284-4570）、秘書長王北寧（626-202-5596）歡迎會員踴躍報名參加，也歡迎中華民國退役（伍）官士兵及眷屬申請加入該恊會。