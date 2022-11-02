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盜領弱勢福利 南加內陸每月上百起

河濱訊
EBT 卡。（資料圖）
EBT 卡。（資料圖）

南加內陸河濱縣府近日發出警訊，發生多起領取政府福利居民電子轉帳卡遭盜刷案件，每月類似案件發生50至100起，提醒多加防範。

河濱縣公共社會服務局表示，日益增加的福利轉帳卡帳號遭盜竊案，令人關注。此類案件多在加州CalFresh福利分發的前十天內發生。CalFresh是由聯邦農業部資助的加州新鮮食品計畫，前身為糧食券。

特別調查機構負責人法瑞斯（Shawn Ferris）表示，電子福利轉帳卡（Electronic Benefits Transfer，EBT）遭盜刷案不僅在河濱縣逐漸增多，在全美範圍內也呈上升趨勢。僅在加州，每年犯罪分子從EBT盜取的福利金額多達500萬元，比較常見的盜取方法，就是用技術手段，獲取EBT帳號。

調查人員表示，河濱縣每個月都發生這類案件50至100起，主要發生地區：海梅特市（Hemet）、莫瑞諾谷市（Moreno Valley）、河濱市（Riverside）、科洛那市（Corona）以及沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）等地。犯罪分子在自動取款機（ATM）、銷售終端設備以及油站加油機上，安裝用來獲取卡號、持有者姓名及其它個人資訊非法攝影裝置，然後利用獲取個人資訊，偽造借記卡及信用卡，導致受害者遭受盜刷損失。許多受害者是申請了加州工作機會及孩童責任福利計畫。

在案件調查中，調查人員近期在縣域內，移除安裝在多個ATM機上約40個非法裝置。同時為避免成為受害者，提供以下安全建議：使用ATM前留意是否被動過手腳，是否有疑似安裝針孔攝像機；輸入密碼時，用手蓋住，避免被攝像機獲取；在Youtube上觀看公共社會服務局製作的如何避免EBT被盜視頻，增加更多防範知識。一旦發生類似案件，可致電防欺詐熱線，電話：-800-344-8477。

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