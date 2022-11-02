洛縣66歲殘障婦 服務犬竟被偷

被偷走的這隻狗名叫Jack，是一隻德國牧羊犬。（KTLA)

根據KTLA報導，長堤 （Long Beach）一名行動不便的66歲老婦哈圖尼(Lisa Hartouni)養了一隻服務犬，這隻服務犬幾日前在家中前院被兩名男子偷走，至今下落不明。這隻服務犬名叫Jack，是一隻100磅重的德國 牧羊犬。

幾天前，來自鄰居攝像頭的安全鏡頭捕捉到兩名男子分別開著車，停在哈圖尼家前面。視頻顯示，兩名身穿黑色衣服的男子，其中一人穿著一件寫有「長堤認證」（Long Beach Certified）的襯衫，把手放在狗身上，把它放在一輛白色轎車上，然後逃走。

哈圖尼說，她和Jack每天下午都會去散步，之後她就讓Jack在圍欄院子裡玩耍，她只是進去給Jack拿一些零食想和他一起玩，沒想到沒一會兒功夫，狗卻被人偷走了。哈圖尼表示，這是毀滅性，令人心碎的。

哈圖尼補充，就在幾周前，一名男子在她遛Jack時停在她的電動代步車旁邊，聲稱這隻狗是他朋友的，然後男人繼續慢慢地跟著她和她的小狗。「我想我被監視了，他看到了那條狗，出於某種原因想要那條狗，我不認為那是他朋友的狗，這是一個藉口，一個編造的故事。」

儘管她的行動不便，哈圖尼和一些鄰居一起在附近發放尋找Jack的單子，她希望有人知道Jack在哪裡，並希望偷走她狗的人會做正確的事，並把狗換回來。

她說，他們不必提供姓名或電話號碼，只需將他帶到安全的地方。目前長堤警方正在調查此事。