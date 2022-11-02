流感＋RSV蔓延 南加橙縣進緊急狀態

呼吸道合胞病毒（RSV）的電子顯微照片。（CDC）

由於流感 和呼吸道合胞病毒(Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)感染迅速蔓延，南加橙縣 （Orange County）已宣布進入衛生緊急狀態。

橙縣衛生局（O.C. Health Care Agency）在新聞稿中指出，由於兒科住院和每日急診室就診人數創紀錄，縣衛生官員10月31日（周一）發布聲明表示：橙縣目前已宣布一項地方緊急狀態公告，允許該縣獲得州和聯邦的資源，以及尋求周邊縣的互助，幫助解決醫療緊急狀況。

上周，聖地牙哥縣（San Diego County）公共衛生機構也發出類似警報，當局在聲明中指出，當地衛生服務提供者看到流感和RSV病例的早期激增，雖然新冠病例目前在該地區呈下降趨勢，但同時傳播的三種病毒的三重打擊，可能會導致醫療系統負擔過重。

儘管輝瑞（Pfizer）公司正在開發RSV疫苗 ，但目前還沒有批准可以使用的疫苗，橙縣衛生局醫療主任Regina Chinsio-Kwong指出，兒童和高危人群應及時了解流感和新冠疫苗接種的最新情況，生病時如果在室內需戴上口罩，或者留在家中不要外出。