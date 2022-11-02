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加州全保投保者現身說法 罹血癌治療費0元

洛杉磯訊
加州全保投保者張越分享他的抗癌經歷，以及加州全保對他看病的巨大幫助。（讀者提供）
加州全保投保者張越分享他的抗癌經歷，以及加州全保對他看病的巨大幫助。（讀者提供）

加州全保（Covered California）11月1日上午，在美國衛生與公眾服務部長Xavier Becerra見證下，在洛杉磯聯合火車站中庭正式啟動今年的投保期，除了意味加州人民可透過平價醫療法案，來註冊最適合自己與家人的健康保險，這也是加州全保啟動的第十年。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，在拜登政府的支持下，加州人可透過加州全保獲得高質量的醫療保險，這將是代表數百萬計的加州人現在可獲得負擔得起的健康保險。無論是收入有限或移民身分的加州人民，都不會停止協助他們擁有他們需要和應得的健康保險。 

加州全保執行長Jessica Altman表示，加州全保已經邁入強大的十年，也是慶祝全州數百萬人獲得優質、負擔得起的醫療保健服務已十年。今年的投保開放即刻開始，現在是時候透過加州全保註冊優質健康保險的最佳時機。今年有信心將加州的未投保率降至歷史十年來最低。 

加州全保每年都邀請合作的保險經紀公司代表出席參與開放投保盛會，身為加州全保最重視的合作夥伴之一「華興保險」，也由首席戰略官張洛萱出席活動。加州全保執行長Jessica Altman特別提及並感謝華興保險，十年來已替加州全保寫出近6萬張保險單，這意味讓近6萬個加州居民或家庭獲得完善的醫療保險。 

現場也邀請加州全保用戶張越分享他的抗癌經歷。張越表示，他是在華興保險的協助下，成為加州全保的用戶。他指出某天開車時，發現視線模糊甚至出現重影，沒想到去醫院檢查時，差點就沒檢查出來，後來發現自己原來是罹患血癌。恰巧在那之前的一周前，他已透過華興保險總裁張國興的協助，成為加州全保用戶；罹癌後，也透過華興保險協助，使他成功轉介到專業的癌症治療醫院。

張越表示不少英文不好的華人或新移民，想看病實在不易，更何況是大病，華興保險長期致力服務華人民眾，在醫療就診方面，將會是華人民眾最好的幫手。他欣慰的表示，他今年在加州全保的保險下，治療追蹤費用為0元。 

無論收入如何，只要民眾需要健康保險，不妨先到加州全保諮詢，或到華興保險等尋求進一步的協助與諮詢，目前加州全保三分之二的消費者，有資格以每月十美元或更少的費用獲得全面的健康保險。 

加州 醫療保險 華人

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