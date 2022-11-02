獅子會響應白杖日 11.5亞凱迪亞社區中心眼科義診

多個地區獅子會將於5日上午10點在亞凱迪亞社區中心舉辦義診。（記者張宏／攝影）

包括亞凱迪亞 、蒙羅維亞、恩典、天普百年、洛杉磯皇家 和哈仙達東區等地獅子會將於11月5日上午10時至下午2時在亞凱迪亞社區中心舉辦聯合義診，為民眾免費檢查視力和眼睛等，歡迎民眾踴躍參加。

亞凱迪亞獅子會會長孫宏郁表示，獅子會每年為響應全球白杖日，都會舉辦眼睛義診活動，此舉已堅持多年，造福不少社區民眾。希望大家能踴躍參加義診，因為很多眼睛疾病都是越早發現越方便治療。

多年來為民眾提供眼睛檢查的梁偉清醫師表示，眼睛是心靈之窗，但是華人 常常不重視眼睛的檢查。對於長者來說，黃斑、白內障都是常見病，尤其青光眼早發現能夠更好的治療。眼睛疾病需要通過儀器專業檢查，才能夠有準確診斷。建議華人在健康檢查時，不要忽略眼睛的健康，一年檢查一次為優。這次由會講國語的江儒章醫師出診，大家不用擔心語言問題。

免費檢查項目包括視力、青光眼、白內障、散光、眼壓檢查，每年都有百餘人參與，先到先得。視力義診不限保險、身分、族裔、區域、年齡，以往每年來求診的以長者居多，醫師還會透過詳細檢查，為大家提供求診或轉診建議。獅子會是全世界最大致力於視障及聽障的服務社團，創立白手杖日的募款專案，建立全世界第一個眼球銀行、創建導盲犬訓練學校等。

活動地點亞凱迪亞社區中心位於365 Campus Dr., Arcadia。