掌管財務、監控行動…「高壓控制」看不見傷痕 也是家暴

加州藍盾基金會公關萊恩（Jenna Lane，上左起順時針）、洛杉磯市檢察官辦公室家庭暴力犯罪政策研究室主任達萬（Pallavi Dhawan）、EMS 健康雜志編輯Sunita Sohrabji、家暴與性犯罪全國中心委員會主任Deborah Tucker、終止家暴全國安全聯盟主任奧爾森（Eria Olsen）。（少數媒體中心提供）

加州 藍盾基金會（Blue Shield Foundation of California）最新報告顯示，包括孩子在内，加州每兩個人中就有一人曾經遭到不同形式和不同程度的家庭暴力；聯邦疾病防治中心 （CDC）的數據則是，全美範圍內，每四名女性和每七名男性中，就有一人曾經遭到他們生活中親密伴侶的暴力對待。

10月是全美家庭暴力驚醒月。身心健康專家們指出，近年的家庭暴力正以更多不為人們所察覺、非傳統形式出現在大家的日常生活中，比如秘密跟蹤孩子或生活伴侶的活動行蹤，或通過短信威脅和騷擾等，都給受害人造成無形的心理壓力和恐懼，與傳統的文字和語言虐待和肢體暴力對人造成的傷害無疑。

加州藍盾基金會公關萊恩（Jenna Lane）、洛杉磯市檢察官辦公室家庭暴力犯罪政策研究室主任達萬（Pallavi Dhawan）、EMS 健康雜誌編輯Sunita Sohrabji、家暴 與性犯罪全國中心委員會主任Deborah Tucker、終止家暴全國安全聯盟主任奧爾森（Eria Olsen）等，近日參加有關全美和加州家庭暴力發展最新趨勢和變化挑戰的專題討論。

專家們特別指出，少數族裔和新移民社區對家庭暴力的容忍力更高，受害人更容易受到虐待，同時也更缺乏資源和幫助支持，一方面很多人沒有意識到自己是家庭暴力的受害者，另一方面，不少受害人不知去哪裡尋找幫助，擺脫家庭暴力侵害。

專家們指出，長期以來，執法部門對家庭暴力的界定，基本上以檢驗受害人身上受到的傷害為主，但事實上，在日常生活中，看不見的家庭暴力對人的傷害並不比身體虐待來的輕。一位亞裔婦女最近在一起家庭暴力案作證時向法官表示，她的丈夫不管任何事都要她按照他說的去做，包括她的打扮、和誰說話、吃多少食物、到哪裡去等等，「我覺得我不被允許擁有自己的想法。」

她的律師為她申請臨時禁制令，以及夫妻兩人當時六歲大兒子的監護權。加州近期頒布了一項新法律，允許受害者對「高壓控制」（coercive control）提出訴訟。法律專家認為，「高壓控制」是一種不一定會造成身體傷害的精神虐待，這些虐待行為的傷害性不亞於造成他人眼部淤青或手臂骨折。高壓控制法適用於民事案件，但不適用於刑事案件。高壓控制的行為包括：施虐者將親密伴侶與朋友和家人隔離開來、掌管他們的個人財務、監視他們的行動、使用口頭攻擊來加強權威等。

專家指出，這些虐待形式的受害者現在可以尋求禁止控制的限制令，並要求法院在確定兒童監護權時考慮強制控制的證據。