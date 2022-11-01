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洛城新語／抹紅 是對華裔的無差別攻擊

洛城新語
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共和黨人指責民主黨人是共產主義者，本來並非什麼新鮮事，尤其在競選期間。

對於一些進步派的美國政客，如無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等，最常被攻擊的便是指其為共產主義者或社會主義者。即便是出於光譜上較溫和位置的現任總統拜登的一些法案，也常被指責是社會主義的法案。

不過當這樣的指控落在一個華裔候選人身上時，則不免令人擔憂。

國會議員候選人朴銀珠（Michelle Park Steel）競選陣營最近發出傳單，「抹紅」華裔對手陳介飛（Jay Chen）。傳單描繪陳介飛在一間虛擬的教室裡拿著「共產黨宣言」，牆上貼著已故共產黨領袖列寧和毛澤東畫像。更進一步，指責陳介飛支持「我們學校的中國共產黨孔子學院，支持者稱孔子學院推廣中國語言和文化項目」。而這一指控源於陳介飛在2010年擔任學區教委時的投票紀錄。此外還列舉他的「罪狀」，花費數千元前往中國旅行；聯邦選舉委員會投訴陳介飛的一個主要捐助者來自中國大陸。

這場所謂的「意識形態之爭」耐人尋味之處，還並非只有美國政界的兩黨之爭。10月29日不少反對朴銀珠抹紅對手行徑的華裔民眾，聚集在她辦公室外抗議，出面抗議者大多是大陸出生的背景。而另一邊朴銀珠的支持者也聚集守護辦公室，除了韓語和越南語、以及英語的標語外，還有顯眼的「台美人支持Steel」標語。

遠在亞洲的兩岸關係，在一場美國地方選舉的兩黨對罵中，得到迴響。而這樣的「抹紅」手段，無論是來自大陸還是台灣的移民，都曾有過類似的遙遠記憶。

令人擔憂之處無非在於，這場鬧劇本質上並非黨派、政見的交鋒，而是對於華裔的無差別攻擊，雖然它披了多層外衣。在中美關係惡化，中國政府在國際上的形象愈來愈差之際，指責一名華裔政客「通共」，成為一個非常簡單好用的攻擊工具。而「中國間諜」的指控，在陸陸續續多年後，於中美關係交惡的如今，終於成為當代版的麥卡錫主義。

這樣的指控恐怕讓所有華裔政客都會擔憂，畢竟曾花費數千元前往中國旅行，和有支持者來自中國大陸這兩點，是華裔面孔的政客們很難避免的事，若沒有仔細篩選每位捐助者的護照，很可能都會落下話柄。而即便是台灣移民的後代，即便是在2010年中美關係尚好的時代投票支持孔子學院，只要曾有過支持中美友好的行為和言論，如今都成為「不良紀錄」。

今年早些時候，內華達州州長和華裔妻子外出就餐時，也被人辱罵並稱其「為中國工作」。他早先就曾被政敵在沒有證據的情況下，宣布其在中國銷售防疫物資獲利，所以才要求大家戴口罩。這一切當然是因為他有一位華裔妻子。

而這樣的指控事實上是不分黨派的，雖然較多地發生在對民主黨人的身上。但即便是川普政府的前任運輸部長、共和黨參院領袖麥康諾的妻子趙小蘭，同樣是台灣移民後代，也仍被指控「私通中國」。在麥康諾與川普交惡後，川普大罵其與中國有生意往來。中美貿易往來如此之多，當然不是每個跟中國做生意的人都是叛國賊，在這種語境下非常簡單，只有華裔面孔才是。

華裔 共產黨 川普

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