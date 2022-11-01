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高通膨 萬聖節前院鬧鬼失色

記者啟鉻╱河濱報導
庭院大骷髏夜晚更嚇人。（記者啟鉻╱攝影）
庭院大骷髏夜晚更嚇人。（記者啟鉻╱攝影）

為迎接10月31日年度萬聖節（Halloween），南加內陸河濱市（Riverside）居民住宅庭院的鬼節裝飾，頗為吸引路人，而有些裝飾到了晚間更吸睛，可看出居民為了裝飾也是費了一番腦筋。但或因受到高通膨影響，以往喜歡在萬聖節大量裝飾住宅的某些家庭，今年減量不少，只是做了一點象徵性點綴。而有居民的生日與萬聖節同一天，接到不少親友的祝福。

視頻來源：記者啟鉻

河濱市區市場路與莫格諾利亞街（Market-Mognolia)主街上，不少住家都為了萬聖節裝飾庭院，有的以加勒比海海盜作主題，也有將高大骷髏站立庭院，甚至讓骷髏上了屋頂，也有家庭推出的充氣怪獸栩栩如生。

距離河濱社區學院不遠，就是常在萬聖節被主流媒體報導的卡曼夫婦萬聖節裝飾屋，往年並曾因為火焰裝飾過於逼真，引來路人報警滅火。這裡已成為萬聖節著名裝飾景觀，卡曼夫婦以加勒比海海盜為主題，設計整套裝飾。不過今年其庭院裝飾顯得過於節儉，有居民表示，可能與通脹有關，大家都在節省荷包。

距離卡曼夫婦住家兩個街區，就是被河濱市府評為2022年度鄰里自豪獎的居民科斯的住宅。他在社區居住近40年，自疫情開始後，他首次在萬聖節投入較多的裝飾。他說，萬聖節當天也是他的生日，感到非常興奮，也收到不少親友祝福。在裝飾庭院時，他選了四個巫婆裝飾作為陪伴，慶祝自己的生日。

這家庭園有萬聖節裝飾的主人，生日也在萬聖節。（記者啟鉻╱攝影）
這家庭園有萬聖節裝飾的主人，生日也在萬聖節。（記者啟鉻╱攝影）

據了解，科斯退休前是河濱聾啞學校特殊教育教師，從教30多年，上世紀70年代初，曾到台灣大學參與一個交流項目，對台灣美食及風土人情印象深刻，並希望今後能再次訪問台灣。

其它街區的居民也多有萬聖節創意裝飾，比如在橙坪社區公園（Orange Terrace Community Park）附近的馬克夫婦一家，就利用音樂加萬聖節裝飾，在夜晚營造一個萬聖節音樂世界，還有LED燈隨音樂節奏變化色彩，吸引不少居民駐足欣賞，也成為當地另一個創意萬聖節景觀。

萬聖節充氣怪獸。（記者啟鉻╱攝影）
萬聖節充氣怪獸。（記者啟鉻╱攝影）
有民宅屋主大手筆投入裝飾萬聖節。（記者啟鉻╱攝影）
有民宅屋主大手筆投入裝飾萬聖節。（記者啟鉻╱攝影）

雖然部分居民喜歡用萬聖節裝飾營造恐怖氣氛，但也有不少人沒有刻意裝飾。居民赫南德茲表示，比較喜歡聖誕節裝飾的喜氣，而萬聖節的裝飾令人感到恐怖，所以不會對庭園做太多裝飾。

河濱市居民萬聖節裝飾景觀。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市居民萬聖節裝飾景觀。（記者啟鉻╱攝影）

河濱市中心地標Mission Inn，針對萬聖節只是在周邊主要通道放置一些南瓜，並沒有太多裝飾；前台接待人員表示，目前正在為聖誕節燈節緊張裝飾。當地市中心美食街Food Lab的各商家，也只有少量萬聖節裝飾物。

萬聖節 聖誕節 美食

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