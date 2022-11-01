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亞市鬼屋試膽排長龍 真人秀嚇哭女童

記者邵敏╱亞凱迪亞市報導
「鬼屋」門口，裝扮成殭屍的表演者在隊伍中穿行打招呼。（記者邵敏╱攝影）
「鬼屋」門口，裝扮成殭屍的表演者在隊伍中穿行打招呼。（記者邵敏╱攝影）

10月31日是萬聖節，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）有一處「鬼屋」，居民將自家院子精心裝飾，設計成一個迷宮，並加入現場的真人秀演出，每年吸引無數民眾前往。華人參觀後表示，「太逼真了，我一路都嚇得閉著眼睛」。

影音來源：記者邵敏

這一處遠近聞名的「鬼屋」，位於亞市高地橡樹大道（Highland Oaks Dr），靠近林地大道（Woodland Ave），由居民自己設計而成，每年只在萬聖節這幾天限時對公眾免費開放。

林女士就住在附近，10月29日晚上，她帶著女兒前去參觀，當晚開放時間只有兩個小時，「鬼屋」門前排著長長的隊伍。林女士說，每年這個時候都有五、六百人慕名而來，非常火爆，「去年疫情期間，這裡只允許開車參觀，幾個路口全都是車，我在車隊中排了兩個小時也沒有輪到，只好放棄。」

進入「鬼屋」前，門口已開始熱身活動，身著騎士服的無頭殭屍在隊伍中穿行打招呼，一名年幼的華人女孩嚇得當場大哭，不敢再進去參觀，家人只能帶她提前離開。

林女士跟隨人流走進「鬼屋」，一條黑乎乎的狹窄小道，兩旁突然就伸出鬼怪的腦袋，對著遊客發出怪叫，嚇得她直閉上眼睛。整個行程大概五分鐘左右，分為多個場景，配合閃爍燈光和誇張音效，每個場景都有真人表演，與觀者一路互動。林女士表示，進入「鬼屋」前就有提示，遊客與表演者之間不能有肢體觸碰，這讓她感覺安全很多，但她還是建議，膽小者不要輕易嘗試。

「鬼屋」的主人Christine介紹說，二十多年一家人搬到這裡時，當地萬聖節的氛圍並不濃厚，孩子覺得失望，男主人David就把車庫和後院改裝成迷宮，萬聖節這一天，孩子們穿上節日盛裝在迷宮中尋找樂趣。後來周圍鄰居也熱心參與設計，並加入真人秀表演，才有了現在這個光怪陸離的「鬼屋」。

當晚遊客中膽大者以老美居多，有一戶居民全家老小一起參加。父親表示，每年萬聖節孩子們都要到這裡體驗節日氣氛，已經連續來了四年，感覺主人佈置得非常用心，孩子也很享受走迷宮探險。現場一位亞裔遊客認為，因為東西方歷史文化的巨大差異，東方人通常對鬼怪心生畏懼，但老美卻能在其中尋找到更多樂趣。

「鬼屋」門前排著長長的隊伍，每年只在萬聖節對公眾限時免費開放。（記者邵敏╱攝影）
「鬼屋」門前排著長長的隊伍，每年只在萬聖節對公眾限時免費開放。（記者邵敏╱攝影）

萬聖節 華人 亞凱迪亞

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