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公司總部紛紛遷出加州 洛杉磯損失最大

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Tesla將加州巴洛阿圖的總部搬往德州奧斯汀。（Tesla官網）
Tesla將加州巴洛阿圖的總部搬往德州奧斯汀。（Tesla官網）

根據史丹福大學（Stanford University）的一份最新報告，在2021年將總部遷出加州的公司總部數量與2020年和2019年的總和一樣多，是2018年的三倍。在過去三年中，加州失去了11家財富前1000強的公司，這些公司的退出對當今加州的經濟產生了負面影響。

根據報告統計，2021年加州有153家公司（每月有十幾家公司）將總部遷出加州。按縣畫分，洛杉磯縣損失最大，失去了80個總部。舊金山在此期間損失了52個總部。該報告發現，在2018至2021年期間，有352家公司總部遷出加州，其中75家總部在2020年遷出，78家在 2019年遷出，2018年共有46家遷出。

按人口計算，舊金山的損失比例最高，每百萬人口損失近60個公司總部，遠高於洛杉磯縣的每百萬損失八個。阿拉米達縣（Alameda）、聖克拉拉縣（Santa Clara County）和橙縣（Orange）的總部退出率高於洛杉磯縣，但也遠低於舊金山。

不僅僅是總部搬遷，該報告並未包含將總部保留在加州，但在其他州進行大型設施投資的加州企業，例如正在德州建設大型園區的蘋果（Apple）和富國銀行（Wells Fargo）。

該報告指出，廣泛的企業外流幾乎遍及所有行業，包括製造業、航空航天、金融服務、房地產、化學品和醫療保健等，但最令人不安的是大量高科技企業正在離開。現有的加州總部大部分遷往德州（Texas），其次是田納西州（Tennessee）、內華達州（Nevada）、佛羅里達州（Florida）和亞利桑納州（Arizona）。這些州擁有更高評價的商業環境和更低的生活成本。

該報告作者將加州總部的外流歸因於多種原因，最重要的因素之一是商業監管環境，在稅收基金會排名中，加州商業監管環境在50個州中排名49名，在對企業執行總裁（CEO） 和小企業主進行的年度調查中，加州的商業環境排名墊底。此外，加州的高稅率讓人望而卻步，比第二高的夏威夷州還要高出20%以上。其次就是加州「高得驚人的住房成本」，該研究認為這是生活成本危機的關鍵因素。搬家的不只是公司，還有人，自2015年以來，加州經歷了近70萬人的淨遷出，這讓企業更難招到合適的人才。

加州 舊金山 洛杉磯

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