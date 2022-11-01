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踏板車撞貨車 2歲女童喪命

記者陳懿/綜合報導

橙縣爾灣（Irvine）日前發生一場駭人車禍；一位兩歲女童騎著踏板車（Scooter），在一處公寓大樓前與小貨車相撞，送醫後不幸身亡。

爾灣警局以及橙縣消防局表示，27日晚8時接到車禍通報，前往Cross Creek公寓附近查看。根據調查結果，事發當時，女童正騎著踏板車在Creek Road的人行道上，一輛黑色本田奧德賽（Honda Odyssey ）從公寓的停車場出來，與女童相撞。而女童是否有配戴安全帽，以及身邊是否有大人陪同，都尚未查清楚。

雖然女童被緊急送往醫院，但仍在抵達醫院後過世。

爾灣警局發言人戴維斯（Sgt. Karie Davies）表示，小貨車的駕駛員在車禍當下並沒有受到酒精或藥物影響。

目前，女童身分還沒有公開，車禍原因還在繼續調查當中。

不過貨車與小孩相撞導致孩童喪生的車禍，在爾灣已不是第一次發生。約莫兩個多月前，一位23個月大的女童在爾灣另一處公寓大樓，和亞馬遜貨車相撞身亡。女童的父母向亞馬遜（Amazon）以及另一個爾灣的物流公司提告，控訴貨車司機在設計不良還有危險道路裡轉彎，所以釀成悲劇。

爾灣 車禍 亞馬遜

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