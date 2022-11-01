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2兒目睹 洛縣男燒死妻 一級謀殺罪成立

記者啟鉻／波莫那即時報導
圖為兇手迪爾。（波莫那警方檔案照片）
圖為兇手迪爾。（波莫那警方檔案照片）

南加洛杉磯縣波莫那市（Pomona）2015年聖誕節曾發生一名男子涉嫌家暴，將妻子潑汽油燒成重傷致死案件。近日陪審團確定該男子一級謀殺罪成立。

陪審團10月28日認定被告一級謀殺罪成立。被告迪爾（Clarence Durell Dear）在過堂聽證時，陪審團進一步發現證據，證明他對受害者生前存在特殊環境下謀殺的指控屬實，包括對受害者亨絲莉（Dawn Hensley）施以殘酷虐待。

洛縣地檢署表示，被告迪爾，58歲，將面臨不得假釋終身監禁的判決，宣判日在11月30日。

檢方說，受害者的兩個兒子，當時年齡分別是12和19歲，親眼目睹案件經過。案發時，41歲的受害者亨絲莉遭被告追打，身上被潑汽油，兇手用打火機將火點燃。當亨絲莉已經痛苦躺到在地上時，兇手還用腳狠踢。

被告在過堂時為自己辯護說，他的妻子生前曾告訴他，當他入睡後對他進行了長達24年的性虐待，於是為了自衛，他將妻子殺死。檢方表示，被告為自己罪行開脫，說法極其荒謬。檢察官斯特令在判決後說，「被告明顯是為了試圖努力逃避控罪，肆意編造一個欺騙的故事。」

2015年12月25日午後，波莫那警方接到有人遭縱火報警，趕到位於市區科多瓦街1500號街區（1500 block of Cordova Street ）的案發現場。警官桑切斯說，「鄰居目睹受害者滿身火焰呼叫奔跑出住宅，有人上去幫助撲火，並一直陪伴受害者，等到洛縣消防局救援人員趕到。」受害者亨絲莉送醫後不久宣布不治。

案發兩天後，警方接到線報，有人看見兇手迪爾在洛杉磯縣屬地艾爾塔德那（Altadena）搭乘大都會公交，於是將其拘捕，拘捕時迪爾沒有反抗。自被拘捕後，迪爾一直被關押至今，不得保釋。

洛縣 洛杉磯 大都會

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