洛杉磯鑽石獅子會和平海報賽 童智祺奪一等獎

鑽石獅子會會長金旼材（左）、第一名得獎學生童智祺（中）、和平海報主席梁敏芬（右）。（主辦方提供）

洛杉磯 鑽石獅子會10月29日（周六），在艾爾蒙地 市（El Monte）舉辦一年一度的海報現場展覽及評選活動，本屆國際和平海報比賽主題為「慈善的先鋒」（Lead with Compassion）。

經過初選，四名青少年進入複賽，一等獎獲獎者童智祺（Ethen Tong）的作品，將代表洛杉磯鑽石獅子會參加國際獅子會更高級別的選拔。二等獎獲獎者是Keyi Chen， 三等獎獲得者分別是Bill Yu和陳裕穎（Ewin Chen）。

為倡導、傳播和平理念，國際獅子會從1988年起贊助世界和平海報比賽，來自世界各地的數百萬名少年兒童參加這項活動，國際獅子總會每年評選出一個國際大獎和23個全球佳作獎。

當天活動在洛杉磯鑽石獅子會會長金旼材（Richard Kim）的帶動下圓滿舉辦，全體理事會成員積極參與協助。和平海報主席梁敏芬（Jessica Liang）主持活動，評委嘉賓特別邀請繪畫大家梁政均、屢次在國際上獲獎的吳澤慧對學生的海報作品進行評比。梁敏芬表示，每個孩子都擁有繪畫潛質，創造力和表現的慾望，心理學家通過實驗證明，繪畫可以提高兒童智商，有利於發展記憶力與想像力。

金旼材給獲獎學生頒發獎狀和獎金， 並向和平海報捐款者20多位獅友表示感謝。他說， 洛杉磯鑽石獅子會創立於2008年，每年舉辦和平海報比賽和演講比賽，著力培養年輕一代的慈善生力軍。