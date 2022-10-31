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洛城新語／政治競選鬥爭 莫傷種族內部感情

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距離期中選舉只有一周多時間，各方候選人拉票活動進入最後白熱化階段。然而最近加州45選區眾議員候選人韓裔朴銀珠（Michelle Steel）競選團隊針對陳介飛的「抹紅」競選廣告令人傻眼，廣告中將陳介飛描述為「中國的選擇」。在當下中美關係進入歷史冰點的環境裡，將對手與中共做聯繫來拉票，這不僅傷害了亞裔內部的團結，更使美國民主制度蒙羞。

共和黨朴銀珠和民主黨陳介飛兩人是45區的加州眾議員候選人，兩人在初選時，得票率非常接近，因此競爭十分激烈。而該區又是美國最大的亞裔票倉之一。在競選過程中，候選人間相互質問，互相攻擊對方政見中弱點，你來我往，再正常不過。但如果這種攻擊涉及人身清白，在沒有證據情況下就稱對方是「中共的選擇」，這無疑硬往對方頭上「扣帽子」，實在難看。

其實在大街上貼傳單，朴銀珠團隊還發佈了一則30秒的「抹紅」廣告。廣告中兩名扮演中國政府人員模樣的人在討論，畫面標註「中共情報局」。兩人稱陳介飛支持孔子學院，是他們的不二人選。

朴銀珠團隊回應對陳介飛的「抹紅」競選手法表示，是陳介飛「嘲笑」朴銀珠的口音在先，並且陳對此從未道歉，陳介飛才是「種族主義者」。不管兩人誰先犯錯，朴銀珠以這件六個月前發生的事為藉口，升級對陳介飛的攻擊，實在有失風度。

而這次最為致命的一點，是亞裔族裔間的攻擊。疫情以來，各社區領袖，民選官員最常談起的一個話題，就是亞裔要團結，一起應對仇亞風潮。結果語音未落，亞裔內鬥就出現了。如果亞裔不團結，還怎麼一起抵抗其他族裔對我們的歧視和傷害？政治競爭要有邊界感和格局意識，不能為了拉票傷害亞裔內部感情。

在中國大陸長大的人都知道，政治課本中描述美國民主制度的劣勢時提到，候選人之間的政見辯論，常常演化成對對方無意義的人身攻擊，使競選變了味。經過民主制度選出官員，候選人通過表達政見贏得民眾支持，這樣的民主選舉本應是美好的，不應摻雜人身攻擊和無端指責讓民主制度蒙羞。

本次「抹紅」事件，一些社區人士認為是麥卡錫主義的抬頭，這是指上世紀50年代美國參議員麥卡錫製造的反共、極右行為，當時對美國政治、外交和社會生活都造成了極大的不良影響，很多人士因此被迫害，被污衊為中共間諜。在當今中美關係惡化，美國境內仇亞風氣未泯的環境下，要警惕麥卡錫主義再度興起。

亞裔 中共 加州

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