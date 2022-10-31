阿罕布拉市慶萬聖節路跑 盛況超疫前

阿罕布拉市10月30日舉辦盛大的萬聖節活動。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯縣華人 聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），10月30日（周日）舉辦盛大的萬聖節 活動，路跑、嘉年華遊戲、服裝比賽、現場表演、不給糖就搗蛋等眾多項目，吸引遠近城市的民眾紛紛前往。在現場慶祝節日的華人表示，「今年的活動比往年都要豐富。」

影音來源：記者邵敏

上午7時許，參加跑步比賽的人們身穿橙色衣服，一早就聚集在阿市中心的緬因街 (Main Street) 活動現場，比賽分組進行，包括10K、5K和1K，另外還有500米的兒童趣味跑步比賽。這是一項每年舉辦的傳統賽事，至今已第九屆。

阿市5歲的華裔女孩Connie參加今年的比賽，她和同伴一起奮力奔跑在路上。家人表示，孩子去年就想參加這個活動，當時考慮疫情 嚴峻，不得不放棄，今年總算如願以償。氣喘吁吁的小女孩到達終點後，拿到屬於自己的獎牌，開心地歡呼起來。

比賽過程中，司儀在隊伍前面領跑，配合有趣的熱身運動和快速舞蹈，給賽事增添不少樂趣。很多華人面孔的孩子都出現在賽跑隊伍中；一位年輕的媽媽表示，一家人很早就趕到現場為孩子加油助跑，「在這樣盛大的節日，讓孩子有親身的參與感，我覺得很有意義。」

孩子們奮力奔跑在路上，家長加油助跑。（記者邵敏／攝影）

活動當天，除了跑步比賽外，主舞台上節目精彩紛呈，萬聖節服裝競賽、文藝演出、孩子們比誰的尖叫聲更響，舞台上下喝彩聲此起彼伏。二街（Second Street）擺滿各種攤舖，人們穿著節日的盛裝，整條街上人來人往，熱鬧非凡。

這裡更是孩子們的樂園，他們走進南瓜園中，挑選一個屬於自己的免費南瓜，並在現場製作手工。王阿姨帶著孫女正在裝飾一個聖誕南瓜，一周前剛從中國來到洛杉磯的她感慨道，這裡的生活很自由，國內因疫情管控，很多活動受到限制，三年多沒有與家人團聚的王阿姨說，自己非常享受這一刻。

孩子們在現場製作南瓜手工。（記者邵敏／攝影）

現場有多項免費活動提供，孩子們與小動物親密接觸，在臉上、手上畫彩繪，得到有創意的萬聖節氣球。附近商家下午開始萬聖節的經典討糖活動，孩子穿著精心搭配的服裝，帶著糖果袋，挨家挨戶不給糖就搗蛋。