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陳仁宜擬設網站 公開加州財務

記者蕭迪玉╱爾灣市報導
競選加州主計長的陳仁宜（Lanhee Chen，圖中)在選民見面會中爭取支持。（記者蕭迪玉╱攝影）
競選加州主計長的陳仁宜（Lanhee Chen，圖中)在選民見面會中爭取支持。（記者蕭迪玉╱攝影）

11月8日期中選舉進入最後衝刺階段，競選加州主計長(State Controller）的陳仁宜（Lanhee Chen）29日下午在爾灣市出席支持者見面會，他強調將會為加州納稅人監督加州財務，若當選將設立網站公開州政府的財務，並評估州政府各項支出的成效。

這場見面會由前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）及妻子何美湄主持，夏樂柏強調，陳仁宜獲得加州立場各異的主流報紙背書，相當不容易，也是對他專業背景及閱歷最高的肯定。

獲有哈佛大學法學及政治學博士的陳仁宜，是公共政策專家，在小布希（George W. Bush）、羅尼姆（Mitt Romney）競選美國總統時出任政策顧問。陳仁宜特別引以為傲的是，他先後受共和黨及民主黨籍總統重用，曾在前總統小布希（George W. Bush）政府擔任衛生及公共服務部官員，歐巴馬前總統也任命他出任社會安全的諮詢委員。

現任教史丹佛大學智庫胡佛研究所的陳仁宜。他表示，以前多次擔任競選顧問，這是他第一次成為候選人，在民主黨選民占多數的加州，他的競選策略之一是籌款，並在選前最後階段，透過媒體廣告、社交媒體、簡訊、電郵等管道，向不同黨派及立場的選民，傳達他參選加州主計長的理念。他估計選前最後十天花在競選文宣的總額將是對手的十倍，打破多年來共和黨候選人加州競選的紀錄。根據洛杉磯時報追蹤競選經費資料，陳仁宜參選加州主計長迄今籌款總額約590萬元，他的對手籌款約420萬元。

在南加州羅蘭岡成長的陳仁宜，父母來自台灣。他強調，加州作為排名全球第四的經濟體，卻是全美國少數幾個未公開州政府財務的州，州政府三年內支出200億元來解決遊民問題，卻不見成效；儘管州政府投注600億預算在公立學校，但是學生表現卻落後其他各州。

當日出席見面會支持陳仁宜的包括國會議員金映玉、加州眾議員崔錫浩、爾灣市副市長郭正明等多位共和黨民選官員及候選人。見面會主席是郭氏家族基金會董事Elim Kay及Tim Tang，出席的近百位來賓以華裔為主。

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