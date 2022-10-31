北橙中文學校慶萬聖 扯鈴書法變裝秀
北橙華文協會暨中文學校的全體師生及家長，10月29日在維拉公園高中（Villa Park High School）舉辦中西文化交流慶萬聖節活動。活動內容豐富，包括扯鈴表演、書法、台式地瓜圓製作與變裝秀。
小朋友穿著精心準備的服裝，在老師的教導下一筆一畫用毛筆寫下「春」與「福」，家長們則在台灣山與海影片下認識台灣美麗的自然景觀與人文風景，瞭解台灣形狀就像是地瓜，藉此認識不同的地瓜種類並學習製作地瓜圓，接續進行小朋友最期待的trick or treat闖關遊戲，每位中文學校學生必須去每個老師設置的關卡搗蛋，並說出圖片上的中文字，才能要到糖果。中西文化交流產生的火花，與熱鬧無比的氣氛，感染著每位參與者。
維拉公園(Villa Park) 市長 Chad Zimmerman感謝北橙中文學校舉辦這麼精彩的萬聖節活動，不僅將中西方文化合併，也共同協助推廣多元文化的教育與交流，促進市民對於多元文化與族裔之認同。
北橙中文學校吳俊毅會長說，北橙中文學校在維拉公園市成立35年，非常重視文化課程教學，因為學語言必須學習文化內涵，才能夠激發興趣與持之以恆。
橙縣僑教中心主任蕭蓓如也參與活動，並代表僑委會頒發111年度海外僑民學校教師獎勵的獎牌與獎狀給該校任教20年的陳鏡如老師，感謝老師的辛苦付出以及為華語教育默默耕耘，並應景攜帶巧克力給小朋友trick or treat。
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育林中文學校 學生提燈慶萬聖
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