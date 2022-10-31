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慈濟小學萬聖討糖 師生自製環保裝

記者張庭瑜╱核桃市報導
兩位老師及兩位校內學生以紙板搭建萬聖節獨特造型。（記者張庭瑜／攝影）
兩位老師及兩位校內學生以紙板搭建萬聖節獨特造型。（記者張庭瑜／攝影）

在疫情兩年多後，今年的萬聖節再度盛大開場，核桃市（Walnut）的慈濟小學為響應環保，更是別出心裁，呼籲師生以自製服裝、裝飾車內後車廂，共同響應萬聖節不給糖就搗蛋（Trick or Treat）傳統，洛杉磯縣警核桃分局並特派兩名警員到場參與、陪小朋友驚嚇討糖。

慈濟小學10月28日（週五）響應疫情後流行的後車廂討糖（Trunk or Treat）活動，讓小朋友參與其中，家長們也一同享樂。他們主要裝飾汽車的後車廂，並停在校園的停車場，以便發放糖果。因戶外通風性強，比傳統搗糖活動安全許多。

該校平時一輛輛接送孩子上下課的汽車，在家長別出心裁的裝點下，變成一輛輛萬聖糖果特快車。家長們更是身著不同服飾配合汽車裝飾打扮，有神奇寶貝、龍貓、蜘蛛、女巫、科學怪人、氣球扭蛋等。大家以不同的萬聖節彩紙裝飾，讓平日氛圍肅靜的校園添增一絲搞怪、驚悚氛圍。

小朋友個個打扮別出心裁。（記者張庭瑜／攝影）
小朋友個個打扮別出心裁。（記者張庭瑜／攝影）
警方特別參與，並到場發放糖果給小朋友。（記者張庭瑜／攝影）
警方特別參與，並到場發放糖果給小朋友。（記者張庭瑜／攝影）

五年級潘老師（Pham）身著用報紙做成的天使造型，不但光環及翅膀都是報紙製成，連裙襬都是。潘老師受訪時表示，造型是由學生幫他設計和製作完成。也藉由這個機會教導學生環保、幫助地球等概念，並了解即使是環保還是能夠享受節日的氛圍。

以紙板搭建起手動扭蛋機的楊姓家長（Christina Yang）表示，她的設計是個口香糖扭蛋機，孩子們可以從中拿到不同形狀特色的氣球。當初也是因為她的小孩特別喜歡氣球，才想出這個紙板扭蛋機概念。

汽車 萬聖節 核桃

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