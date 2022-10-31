服務蒙特利公園市議員近十年 梁僑漢、陳贊新離任 各界晚宴歡送

蒙市市長羅霈霆（右）分享和市議員梁僑漢（中）、陳贊新 (左)兩人共事的回憶。（記者朱敏梓／攝影）

在蒙特利公園市服務長達近十年，深受市民歡迎的兩位現任華裔市議員陳贊新 (Peter Chan)和梁僑漢（Hans Liang）任期將屆滿，蒙特利公園市特地於10月28日（周五）晚為他們舉行歡送晚宴，感謝兩人多年來對蒙市的貢獻。

梁僑漢和太太Lani。（記者朱敏梓／攝影）

歡送會由前加州眾議員 伍國慶主持。國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市市長羅霈霆、市議員饒影凡、書記官陳亮文（Vincent Chang）、亞凱迪亞副市長鄭博仁、市議員戴守真 、聖蓋博市長丁言愉等諸多民選官員，以及蒙市政府的成員們，和各個華裔社團的代表，均出席歡送晚宴。

國會眾議員趙美心（中）為蒙特利公園市議員梁僑漢（右）、陳贊新 （左）送上感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

趙美心高度肯定兩位市議員的政績並表示，他們為蒙市帶來良好的判斷力和領導力，在他們的努力下，蒙市被「Money」雜誌評為全美最宜居城市第三名。

蒙市市長羅霈霆則說，與這二位同事共事是他的榮幸。

多位出席官員一致推崇陳贊新和梁僑漢在市議會任職期間，通過了一系列惠民決策。例如兩人為蒙市市立圖書館 （Bruggemeyer Library）的建成做出諸多努力，圖書館的建成中出現諸多困難，正是有陳贊新積極的組織籌款，才有了今日現代又舒適的圖書館面貌，正是有梁僑漢倡議提供預算，保證圖書館一周五日開放，才能保證市民享受圖書館提供的資源和服務。

兩人還積極推動蒙市商業的發展，吸引更多企業和商家入駐，為當地帶來就業和蓬勃的經濟發展。隨著蒙市商業中心(Market Place)的建成，好市多(Costco)、家得寶(Home Depot)等連鎖商家入駐，蒙市更迎來新一輪城市發展熱潮和煥發嶄新的活力，2019年萬豪花園酒店(Courtyard by Marriott)的開張，更是為城市帶來更多旅客和收入。

加州眾議員方樹強（中）頒贈表揚狀給蒙特利公園市議員梁僑漢（右）、陳贊新 （左）。（記者朱敏梓／攝影）

而這些城市的收入，又回饋給居民，用於基礎設施建設和公共服務部門的改進。蒙市消防局添置新的消防車和雲梯車裝置，為市民保駕護航做好充足準備，消防局還為社區提供CPR 和 AED等急救培訓，降低社區風險。此外，蒙市警察局在保障蒙市市民和商家生命和財產安全的同時，還提供一系列惠民服務，例如協助住戶安装可視智能門鎖。

對於將離開的崗位，陳贊新和梁僑漢表達了不捨，但也表示會繼續用自己的方式服務蒙市和社區。在11月8日選舉，梁僑漢更換跑道，競選市府書記官（City Clerk）一職，期望能在另一個職位上繼續為他熱愛的蒙市奉獻。