南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知

南加州中國大專院校聯合校友會日前由會長陳啟志（左二）帶團返台，受到僑務委員會委員長童振源（左三）熱情接待。（黃英提供）

南加州 中國大專院校聯合校友會日前組團返台，受到僑務委員會熱情接待。這次校友會回台灣參訪距離上一次，已過去近三年。陳啟志會長表示，感覺當局對國外返台人員防疫管制寬鬆。不過台灣島內絕大多數民眾在公共場合都戴口罩 ，顯示當地居民對疫情 還是相當謹慎小心。

校友會返台參訪團在國父紀念館參觀合影留念。（校友會提供）

因疫情趨緩，南加州中國大專院校聯合校友會組團返台參訪，團員20人，10月26、27日在台灣參訪各地。校友此行，參觀了台積創新館、新竹科學園區、國父紀念館並獻花、參觀立法院，以及拜會僑委會，與僑務委員長童振源座談；童委員長贈送該團紀念盤，僑委會並設晚宴招待訪問團。兩天參訪行程緊湊順暢，僑委會安排優秀導覽員，令人印象深刻，講解時穿插正史、野史，內容豐富有趣，時而引得大家哈哈大笑。

陳啟志說，參訪中，看到台灣居民在公共場合幾乎都戴口罩，對防疫非常謹慎小心；如果不戴口罩，在台灣居民看來很奇怪。訪台成員來自美國，然而在美國公共場合戴口罩的人已經很少。所以美國與台灣民眾對於疫情的防控心態差別很大，主要還是美國疫情更為趨緩之故。

此次返台參訪，陳啟志指出，通過參觀台灣高新科技，獲得很多知識，很多是原先不知道的。雖然有些內容在媒體上閱讀過，但都不及親身體會、親眼看到的感受如此深刻。