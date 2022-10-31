第18屆大專盃高爾夫球聯誼賽 頭獎贈賓士、寶馬

賽事部分參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會10月30日舉辦成立44周年慶、第18屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽。

賽事在奇諾岡洛斯瑟拉諾斯高爾夫球鄉村俱樂部（Los Serranos Country Club）舉辦，聯合校友會會陳啟志表示，本屆高爾夫球聯誼賽屬於雙十國慶系列活動之一。參賽選手60餘人，根據參賽者年齡分成不同組別，頒發不同獎項，包括個人獎和團體獎。重要的是團體獎，鼓勵校友會成員組隊參加比賽。獎品有獎盃、頭獎有賓士、寶馬品牌車、以及華航提供洛杉磯 至台北來回機票。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永應邀參加。此次賽事由師大校友會會長黃美月召集，總幹事為謝中丞。

據悉，洛斯瑟拉諾斯高爾夫球場擁有悠久的歷史，歷史可以追溯到百年前。1800年代初期，這裡是聖蓋博 使命傳教團（San Gabriel Mission）所有的一塊土地，用來放牧馬、牛、羊。最後在1925年，成為高爾夫球場的第一個會所，在這裡可以發現奇諾岡乃至內陸發展的歷史。現在球場會所可以舉辦各種大型活動、婚禮及賽事等。