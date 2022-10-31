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可能嵌入塑料片 好市多雞肉餅被召回

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
好市多出售的雞胸肉餅，可能嵌入堅硬的塑料片正在被召回。（美國農業部）
好市多出售的雞胸肉餅，可能嵌入堅硬的塑料片正在被召回。（美國農業部）

民眾最近如果在好市多（Costco）購買過雞胸肉餅，應該趕緊檢查冰箱，因為有一款其出售的雞胸肉餅，可能有嵌入堅硬的塑料片，必須回收。

福斯特農場（Foster Farms）正在回收約14萬8000磅冷凍雞胸肉餅，這些肉餅已被運往加州亞利桑納州（Arizona）、科羅拉多州（Colorado）、猶他州（Utah）和華盛頓州（Washington）的好市多配送中心。當局指出，除了這些州之外，這款產品可能已在其他州的好市多賣場出售。

根據美國農業部 (USDA) 的說法，這款雞肉餅可能被一些「異物，特別是堅硬的透明塑料碎片」污染。據悉，該產品以塑料袋包裝，重量80盎司，內裝有20塊雞肉，上面寫著「雞肉餅麵包，雞胸肉餅配肋骨肉」（Chicken Patties Breaded, Chicken Breast Patties with Rib Meat），產品有效期為2023年8月11日。

產品的有效期為2023年8月11日。（美國農業部）
產品的有效期為2023年8月11日。（美國農業部）
包裝背面的批號是3*2223**，條形碼下方的號碼是7527899724。（美國...
包裝背面的批號是3*2223**，條形碼下方的號碼是7527899724。（美國農業部）

另外，食品包裝上的產品編號是P-33901，包裝背面的批號是3*2223**，條形碼下方的號碼是7527899724。

官員們表示，曾有顧客在好市多購買這款雞胸肉餅，並在完全煮熟的雞胸肉餅內發現了硬質透明塑料碎片。到目前為止，尚沒有人員受傷報告，但生產廠家認為塑料碎片可能很鋒利，會造成傷害，因此決定全面召回。

當局建議已購買這款雞胸肉餅的民眾，應立即處理該商品或將其退回原購買地點。有疑問者可以撥打福斯特農場消費者熱線1-800-338-8051，或發送電子郵件至[email protected]

好市多 加州 亞利桑納州

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