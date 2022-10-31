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舊車當新車賣? 律師：須專業鑑定

記者邵敏／洛杉磯報導
華人買特斯拉新車，發現有幾處油漆噴過的修理痕跡。（受訪者提供）
華人買特斯拉新車，發現有幾處油漆噴過的修理痕跡。（受訪者提供）

南加華人訂購了一款特斯拉（Tesla）新車，收到的車卻有若不仔細看，一時會看不出來的幾處修理痕跡；華人去車行要求換車被拒，後來車行在否認是舊車的情況下同意維修，解決了爭議。律師認為，如果能夠證實特斯拉公司用舊車冒充新車賣，那將是非常嚴重的指控，甚至可能引發集體訴訟，但首先需要專業技術人員對這部車做鑑定。

河濱縣東谷市（Eastvale）張女士，日前收到一部預定的特斯拉Model 3，她發現車上有幾處油漆噴過的修理痕跡，車門上甚至還有一個手指印，車底下也有使用過千斤頂的跡象。張女士第一時間趕到特斯拉門店要求換車，但遭到工作人員拒絕。

對於這起事件，律師劉龍珠表示，如果確定特斯拉公司將舊車當作新車在賣，這將是非常大的指控，對該公司聲譽會帶來嚴重影響。如何判斷一部剛到手的車是舊車還是新車，劉龍珠認為，主要看這部車開了多少里程，「如果是在50哩以內都算是新車，因為新車出廠後被試駕開過很正常。」

張女士表示，她在拿到這部車時，顯示已開過40多哩。那這個里程數會不會被修改過？劉龍珠覺得，從常理來看這種可能性非常小，如果惡意修改，將構成刑事犯罪，特斯拉是一個大公司，沒有必要做這樣的事。

對於收到的這部有多處修理痕跡的車，張女士猜測會不會是一輛展示車，在展覽過程中產生磨損，或者試駕過程中發生碰撞，因此重新修理。劉龍珠認為，如果有這樣的情況，應該會在購車合同上詳細說明，他建議顧客重新看一下合同有無細節規定，明確這輛車是否被修理過，一定要核實每一個條款。但張女士表示，整個購車過程都是通過特斯拉的App一步步完成，並沒有看到這些細節規定，她十分確定買的是新車，花的也是新車的價格，不應該收到現在這樣一部車。

如果確定合同上沒有附加條款顯示這輛車曾被修理過，劉龍珠建議找專業修車行做鑑定。他表示，如果技術人員能夠證明這輛車確實被修過，那顧客與特斯拉打官司，後者必輸。同時律師還指出，如果證實特斯拉公司用舊車冒充新車賣，不僅這名顧客可以發起訴訟，還可以成為一起集體訴訟案件。但他覺得整件事情十分蹊蹺，如果這部車真被修理過，而且重新噴過油漆，不應該被顧客看出來，還留下明顯的痕跡。

鄭博仁律師同樣建議，客戶應該找專業人士鑑定車況，以確定車是否被修過，如果能拿到一份專業的鑑定報告，就可以到政府部門投訴，或者跟特斯拉公司打民事官司。鄭博仁表示曾處理過類似案件，客戶買了一部新車，不是特斯拉車，是其他品牌的車，拿到手後也發現有修理痕跡，之後在律所的建議下，客戶拿到一份專業鑑定報告，律師代表客戶寫信跟車行交涉，最後成功換到一部新車。

車底下有使用過千斤頂的跡象。（受訪者提供）
車底下有使用過千斤頂的跡象。（受訪者提供）
車門上有一個明顯的手指印。（受訪者提供）
車門上有一個明顯的手指印。（受訪者提供）

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