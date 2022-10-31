買特斯拉見補漆 僅整修不能換

張女士與特斯拉達成協議，同意接受免費修理汽車。（受訪者提供）

南加內陸華人 買了一輛特斯拉 新車，車身顯示多處修理痕跡，華人當即要求換一部車，但特斯拉公司堅稱車輛沒有維修紀錄。日前雙方達成協議，免費修理這部汽車 ，華人表示「實在不想再折騰了」。

河濱縣東谷市張女士今年9月底買了一輛特斯拉Model 3，據當事人稱，汽車深夜送到家中，第二天她才發現車身有多處油漆重新噴過的痕跡，車門有清晰可見的手指印，車底下也有千斤頂使用跡象。張女士認為這是一部被修理過的車，並提出換車請求，但目前特斯拉公司給出明確回覆，該車沒有維修紀錄，無法換車。

10月20日（周四），張女士再次來到橙縣普安那公園市（Buena Park）的特斯拉門市(門店)，三周前門市服務部經理表示將請示上級主管如何處理這起事件。 「對方領導現在已經給了回覆，不能退只能修理，」張女士無奈的表示，特斯拉堅持稱這部車沒有維修紀錄，「他們提出，所有我們想更換的地方都可以免費修理、重新做漆，並承諾修好的車將看不出任何修理痕跡。」

張女士說自己沒有選擇餘地，只能同意接受免費修車服務，「我們不同意也沒辦法，就不想再折騰了，決定讓他們修理。雖然硬件有瑕疵，但特斯拉的軟件功能比較厲害，這一點確實很吸引我們。」

張女士此前曾買過同一款特斯拉轎車，因為喜歡該車的軟件性能，所以今年再次購買。她指出，特斯拉的車身製造工藝相對粗糙，「很多車都能找到一些小毛病，我們買的這部車是車漆問題，開一兩年車子都會舊，所以就不想再折騰了。」

相比三周前，張女士剛拿到這部車時情緒激動，堅持想要換車，如今的她已選擇妥協，「如果能換一輛新車最好，但現在對方不同意，我們沒有任何辦法。」

此外，對於請律師與特斯拉公司打官司，張女士說不曾考慮，「請律師還要付律師費，我們覺得不值得，如果車有機械之類的大問題，那肯定要請律師，但現在為車身上的油漆問題打官司，覺得沒有必要。」

張女士表示，看上去重新補漆的幾處痕跡大多集中在車頭保險槓部位，門市現在同意將整塊車板換成新的，她也接受這種修理方式，「我們買的是2022年新款車，再不開馬上就要到明年了，如果再花時間折騰，感覺更賠。」