女兒搶劫親媽 現場還有她的嬰兒和親妹

兩名嫌犯分別為26歲的男性Michael Alexander Rodriguez（右）和30歲的女性Michelle Rodriguez。（西敏市警局提供）

南加州 西敏市（Westminster）28日發生一起匪夷所思的持槍入室搶劫，一男一女闖入一戶人家中搶劫，受害人家中除了一男一女兩名成年人外，還有兩個未成年人，一個是六個月大的嬰兒，一個是14歲的女孩。據悉，其中女性兇嫌竟是被搶女子的女兒，也是嬰兒的母親和14歲女孩的姐姐。

根據西敏市警方通告，當天凌晨2時35分，在該市Pine Street14300號街區發生一起入室搶劫案，導致一男一女被害人頭部流血受傷。警方表示，當時有一男一女兩名搶匪持槍進入被害人屋內索要錢財，當時還有一名14歲未成年和一名六個月大的嬰兒在場。

當兩名劫匪得知屋內沒有現金時，男性劫匪用手槍擊打了兩位受害人。

接著兩名劫匪強迫家中四口人上了一輛U-Haul貨車，將四人帶至柯斯塔梅莎（Costa Mesa）一家旅館 內，並威脅如果拿不到錢就要殺了他們。

之後，兩名成年受害人得以逃脫，不過留下了兩名未成年在旅館內。他們回家後報了警，兩名未成年最終被安全解救出來，所幸沒有受傷。

警方通過定位搜索到該輛U-Haul貨車，逮捕了兩名嫌疑人，他們分別是26歲的男性Michael Alexander Rodriguez，和30歲的女性Michelle Rodriguez。

根據橙縣紀事報的報導，Michelle Rodriguez是被搶女性受害人的女兒，同時是六月大嬰兒的母親，14歲女孩的姐姐。警方並沒有透露男性兇嫌與受害一家人的關係。