我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

女兒搶劫親媽 現場還有她的嬰兒和親妹

記者王若然／西敏市綜合報導
兩名嫌犯分別為26歲的男性Michael Alexander Rodriguez（右）和30歲的女性Michelle Rodriguez。（西敏市警局提供）
兩名嫌犯分別為26歲的男性Michael Alexander Rodriguez（右）和30歲的女性Michelle Rodriguez。（西敏市警局提供）

加州西敏市（Westminster）28日發生一起匪夷所思的持槍入室搶劫，一男一女闖入一戶人家中搶劫，受害人家中除了一男一女兩名成年人外，還有兩個未成年人，一個是六個月大的嬰兒，一個是14歲的女孩。據悉，其中女性兇嫌竟是被搶女子的女兒，也是嬰兒的母親和14歲女孩的姐姐。

根據西敏市警方通告，當天凌晨2時35分，在該市Pine Street14300號街區發生一起入室搶劫案，導致一男一女被害人頭部流血受傷。警方表示，當時有一男一女兩名搶匪持槍進入被害人屋內索要錢財，當時還有一名14歲未成年和一名六個月大的嬰兒在場。

當兩名劫匪得知屋內沒有現金時，男性劫匪用手槍擊打了兩位受害人。

接著兩名劫匪強迫家中四口人上了一輛U-Haul貨車，將四人帶至柯斯塔梅莎（Costa Mesa）一家旅館內，並威脅如果拿不到錢就要殺了他們。

之後，兩名成年受害人得以逃脫，不過留下了兩名未成年在旅館內。他們回家後報了警，兩名未成年最終被安全解救出來，所幸沒有受傷。

警方通過定位搜索到該輛U-Haul貨車，逮捕了兩名嫌疑人，他們分別是26歲的男性Michael Alexander Rodriguez，和30歲的女性Michelle Rodriguez。

根據橙縣紀事報的報導，Michelle Rodriguez是被搶女性受害人的女兒，同時是六月大嬰兒的母親，14歲女孩的姐姐。警方並沒有透露男性兇嫌與受害一家人的關係。

西敏市警方在車上搜出一把上膛的40口徑槍枝以及一把上膛的AK-47槍。 

兩名嫌犯綁架過程中使用的貨車。（西敏市警局提供）
兩名嫌犯綁架過程中使用的貨車。（西敏市警局提供）

旅館 加州 南加

上一則

佛定放生日 數百華人匯集洛杉磯海邊內港「放魚歸海」

下一則

紀念梁曹茶女士 11/5爾灣音樂會

延伸閱讀

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭
想買房 但利息太高 Michelle蘇提供建議

想買房 但利息太高 Michelle蘇提供建議
7旬華翁遭暴力搶劫 損失2000多元

7旬華翁遭暴力搶劫 損失2000多元
70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪
馬籍女大生解剖報告出爐 狠掐窒息亡 兇嫌謊話連篇

馬籍女大生解剖報告出爐 狠掐窒息亡 兇嫌謊話連篇
法拉盛入室盜竊 屋主丟失珠寶

法拉盛入室盜竊 屋主丟失珠寶

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活