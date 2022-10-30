華母涉殺2歲兒 華社震驚遺憾

案發東谷市區Rosewood Way社區公園附近。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱縣東谷市（Eastvale）近日傳出華裔 媽媽涉嫌謀殺2歲幼兒被捕消息，記者到案發街區了解詳情，街區很多華洋居民都獲悉這個悲劇。部分居民表示，聽說是夫妻糾紛，母親反應的情緒極端，導致孩童遭毆打窒息致死。唯這項說法未獲得警方證實。

東谷市一向平靜安寧，悲劇傳出令華人 社區震驚，很多華人都在談論這個慘案。東谷華美協會創辦人黃樹梧非常關注此事，表示華人新移民 容易發生家庭糾紛，美國社會有很多非營利組織協助解決糾紛，華協也可伸出援手。

這場家庭悲劇發生在東谷市區西邊一個商業廣場附近，社區居民族裔多元化，住宅價位多在百萬元左右。一些華人居民操中國北方口音。有居民表示，看見多輛警車20日上午9時左右趕來，在社區中心一個公園附近拉上警戒黃帶，但具體案發哪個住宅並不清楚。也有白人居民看見警方急救人員抱著一個孩童，輕輕放在公園座椅上，可能是進一步施救，但聽說孩童不治。也有一名華裔女居民表示，事發後，有華人鄰居上門詢問崔姓男屋主是否需要幫助，但遭到對方拒絕。

有西裔男性長者表示，聽說這對華裔夫婦的住宅已經賣掉，不知為何夫妻兩人發生糾紛，女屋主氣急，隨後對幼兒毆打，導致兩歲兒子窒息死亡。但這種說法並沒有獲得警方證實。

東谷市2020年10月1日建市，城市發展繁榮穩定治安良好，被譽為河濱縣乃至整個內陸帝國（Inland Empire)的模範市，也是亞裔居民，尤其是華人移民在內陸定居首選城市之一。此次發生華裔母親殺害二歲幼兒慘案，也是建市以來首件華人家庭人倫悲劇，令人唏噓。華美協會創辦人黃樹梧獲此慘案發生，表示遺憾和悲痛。

黃樹梧表示，中美兩國文化差異和法律規範不同，華人新移民須適應新制度和環境，開始新生活，在美體罰孩子是犯罪行為。部分父母還是按照過去老習慣，一旦遇到經濟困難，子女不聽話，就將怨氣發洩到孩子身上，甚至打罵，這是不允許的。加州有防孩童虐待組織超過140個，每年活動經費上億元。更重要是華人家庭要積極發展良好家長與孩子的關係。

加州親子倡導協會California Association Parent-Child Advocacy( CAPCA ）在各地都有分會，提供父母親子溝通管道，是以精神健康及宣導方法，培養孩子個性，行為和人際關係往積極正面方向。