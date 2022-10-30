網路盛行 家暴更普遍 專家籲受害者也可利用網路維權

家暴普遍存在不容忽視，社會應正視和制止家暴。（圖片由EMS提供）

家暴 有多種形式，除了人體傷害，還有對經濟、情緒、法律身分的操控。在後疫情時代，利用網路科技施暴也變得普遍。研究表明，約有57%的加州居民曾受遭遇家庭暴力。

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）10月28日線上講座，探討家暴的多種形式和應對措施，包括有色人種、移民 女性更易被虐待，應該如何求助。

洛市檢察官辦公室家暴政策項目主任達萬組織起草完善家暴定義的州法。（截圖自會議）

洛市檢察官辦公室家暴政策項目主任達萬（Pallavi Dhawan）強調，家暴不局限於肢體暴力，強制性掌控即為家暴。在經濟地位處於弱勢的一方更容易遭受家暴，通常是女性，尤其是有色人種和移民女性。這些受害者往往不會選擇求助，或因為文化障礙、系統性種族歧視 、害怕被污名化、害怕被驅逐出境等，施暴者往往利用受害者的恐懼心理，控制她們的經濟、情緒、身分等。

達萬近期組織起草了州法，完善了對家暴的定義，將孤立、剝奪資源、控制情緒也歸入家暴。她表示，目前很多家暴受害者能得到的唯一法律援助是禁令，但是不夠，還需要從法律和政策層面，提供更多財務、住房、安全等方面的實際性援助，並幫助受害者洗去污名。

藍頓基金公關專員萊恩（Jenna Lane）引用數據表示，不能忽略家暴的多樣性和普遍性。家暴是一個循環，很多施暴者也曾是家暴的受害者，需要從根源上解決問題，但目前仍道阻且長。首先數據仍有缺失，很多家暴事件並未紀錄。其次，在部分文化和社區裡，家暴還沒有被視為一個問題。萊恩表示，需要針對不同社區的情況制定解決方案。

奧爾森（Erica Olsen）是美國終止家暴「安全網」（Safety Net Project）項目主任，她主要探討了當下科技在家暴中的角色。很多施暴者會以網路為工具，比如發送騷擾短信、監控他人手機、散播不雅照等。但是，受害者也可以利用網路進行維權和伸張正義。

美國家暴和性暴力中心主席塔可（Deborah Tucker）表示，她參與起草了「防範施暴婦女法案」（Violence Against Women Act），並一直在協助修訂。「我在德州和議會打交道時說，如果我們想預防各種殘忍的暴力，應該首先停止家暴，因為有內在關聯的，」塔可樂見更多人開始重視家暴問題，加入制止家暴的領域，減少和預防家暴。

會上，專家們推薦了有關預防和應對家暴的資源：國家家暴援助熱線（7天24小時在線）： 1-800-799-SAFE (7233) 也可登陸網站www.thehotline.org；家暴無家可歸者專線：https://laist.com/pushed-out；遭受性別暴力的移民受害者可求助：https://www.tahirih.org。