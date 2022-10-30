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市議員候選人周書揚：打造聖瑪利諾 成「安全舒適」城市

記者趙健／蒙特利公園市報導
周書揚(左)的願景是讓聖瑪利諾擁有一個「安全舒適」的城市標籤。（記者趙健/攝影）
周書揚(左)的願景是讓聖瑪利諾擁有一個「安全舒適」的城市標籤。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾市市議員候選人周書揚（Tony Chou）28日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，分享了他對城市發展未來的想法。他表示將充分發揮自己作為第二代華裔在文化兼容性上的優勢，多視角、更全面地分析和解決問題。

于趾琴社長分享稱，世界日報長期致力於搭建起在美華人之間、華人與美國社會之間，以及華人與祖籍國之間的橋樑。而身為在聖瑪利諾市長大的第二代華裔，周書揚也表示非常幸運，自己能受到了這個城市和市民們的關愛。

但在過去五年，他感覺到這個城市的運轉有時會變得「情緒化」，這讓他非常擔心。人們會一味地堅持自己的觀點，即便他們的立場沒有被任何數據來源支持。他認為，「市議員工作是代表民眾的利益，無關乎個人的想法和感受。在決策時，不能只是表達態度——行或不行，還必須要提供辦法——該怎麼做？」

作為此次候選人中最年輕的一位，周書揚說：「聖瑪利諾市的未來就是我們和下一代的未來。聖市居民年齡低於45歲以下占總人口60%，需要有人來代表年輕的家庭，從更長遠的角度看待和解決問題。」

對於自己在此次競選中的優勢，周書揚表示，他的價值在於他多角色的身分和多維度的經歷——從教育方面來說，自己從幼稚園開始就一直在本地學校唸書，並且在中學擔任過排球教練，參與很多學校籌款活動；作為本地居民，他從小在這裡成長，也一直是扶輪社員參與很多社區活動；作為華人，他曾擔任聖瑪利諾中文學校和華協主席；另外，他還曾在聖市管理過零售商業，了解本地企業面對的困難等，這一切對於市政工作非常重要。

周書揚表示，聖瑪利諾市的未來需要吸引更多商業，創造更好的環境。「有些人會認為我們有好的學校，就會吸引很多的商業。但實際情況是，我們並沒有任何數據去支撐這些假設。有人認為聖瑪利諾學區一直很好，房價永遠不會跌，但這是假設。還有很多其他好地區，為什麼人們會願意住在這裡，而不是其他地方？」

如果當選，周書揚表示，他的願景是讓聖瑪利諾獲得一個「安全舒適」的城市標籤，讓這裡的居民彼此有更多連接，鄰居之間互相幫助，還要加強學區與市政之間的合作，加強溝通，在彼此有困難的時候——比如在資金短缺時，可以互相提供援助，在城市與學區相鄰的地方可以共用承包商。

另外，他還要讓亞裔得到更多發聲的機會。這裡很多亞裔民眾無法完全理解城市文件，這給他們在生活中增加了很多困難。如果有專人翻譯文件，讓亞裔民眾清楚了解了市政在做什麼，他們才能更有效的反饋自己的想法。

聖瑪利諾 華人 亞裔

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