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乳癌患者現身說法：定期檢查早治療效果好

記者蕭迪玉╱爾灣市報導
在橙縣希望之城醫院接受治療的乳癌患者矢田女士（中）獻花感謝為她進行外科手術的曾士玲醫師（左）。（記者蕭迪玉/攝影）
在橙縣希望之城醫院接受治療的乳癌患者矢田女士（中）獻花感謝為她進行外科手術的曾士玲醫師（左）。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣希望之城醫院剛啟用之際，有三個女兒的日裔矢田（Joyce Fugishige Yada）女士， 去進行乳房造影（Mammogram）例行檢查，未料接獲複查通知，不久後她得知確診最害怕的乳癌。

矢田女士的母親也曾罹患乳癌，因此矢田女士不但每年參加防癌協會的健走活動，並且定期在10月乳癌防治月進行乳房造影檢查，去年因疫情影響拖延了半年，而在今年6月診斷出初期乳癌。

矢田女士接受媒體訪問時說，剛診斷出乳癌時，心裡感到極度惶恐，除了先生及女兒之外，她不敢告訴別的親友，想到自己的母親為治療乳癌接受了全乳房切除手術，更令她不寒而慄。她開始上網收集大量有關治療乳癌的醫學資訊，並決定就近在橙縣希望之城展開療程。

成功完成去除癌細胞的手術後，矢田女士將自下周起展開四星期化療。10月28日上午，她在女兒陪同下接受媒體訪問，她坦言，幾經考慮才下定決心接受訪問，主要是希望以親身體驗，提醒亞裔女性不要忽略例行檢查的重要性，並打破亞裔避談癌症的禁忌，表達她對醫護人員由衷的感謝。

為矢田女士操刀的橙縣希望之城醫院胸部外科手術部主任曾士玲(Jennifer Tseng)醫師表示，根據現有的醫學統計，初期乳癌患者經過治療後，五年的存活率高達99%。同時，在手術過程中，她採用最新的外科手術設備，可即時取得手術部位的影像及及病理資料，以達到精確割除癌細胞的目標。

能講流利普通話的曾醫師並指出，越早發現癌症，越能掌握時機及早治療，醫生通常會建議有家族病史的女性，提早自40歲開始接受乳房造影檢查；沒有家族病史的女性，50歲後也應定期作檢查。亞裔女性中只有將近1/3定期作乳房造影檢查，而近半數美國女性會定期接受乳房造影檢查。

外科醫師曾士玲收下患者的感謝卡。（記者蕭迪玉/攝影）
外科醫師曾士玲收下患者的感謝卡。（記者蕭迪玉/攝影）

曾士玲醫師強調，近年來在乳房造影的檢查報告中，常會出現「乳房高密度」（dense breast tissue）的加註，碰到這種情況的女性，應與自己的醫師討論，是否進一步接受3D乳房造影檢查、胸部超音波檢查或是胸部MRI檢查，及早發現一般造影檢查可能錯過的不正常細胞增生。

生長在橙縣的曾士玲醫師，在美國癌症學院及芝加哥大學醫學院接受癌症外科培訓，加入橙縣希望城醫院之前，她是芝加哥大學醫學院外科助理教授，曾發表過超過100篇的學術論文。

手術 橙縣 醫學

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