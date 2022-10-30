紀念梁曹茶女士 11/5爾灣音樂會

「祈願天聽」音樂會將以原創旋律、手語歌曲及人生故事紀念梁曹茶女士。（讀者提供）

由梁曹茶女士家人及美國慈濟基金會橙縣 聯絡處合辦的「祈願天聽─梁曹茶女士紀念音樂會」(Metta Concert II)，將於11月5日（周六） 下午2時30分，在爾灣 市湖景老人中心 （20 Lake Road, Irvine）大禮堂舉行，免費入場。

「祈願天聽」音樂會為紀念定居爾灣市多年的梁曹茶，及她護持慈濟超過半個世紀的情誼。去年9月去世的梁曹茶，一生樂善好施，慈濟橙縣聯絡處2018年時， 曾經專訪梁女士，因為每回天災人禍勸募善款時，總看到梁女士主動找尋慈濟志工及募款箱的身影。她還捐贈電視、冰箱給慈濟橙縣聯絡處供志工使用。慈濟志工感念梁女士的大愛，將在音樂會中以手語演繹〈最美的笑容〉。

此次音樂會有多首原創歌曲，包括梁祥富及梁照亮姊妹合作的〈思念之歌〉、〈祈願天聽〉、 〈觀音頌〉及〈不掉眼淚的蠟燭〉，多位愛樂者應邀演唱；音樂人江國榮，也將演唱〈不見不念不愛不跟〉，這首歌由江國榮譜曲，搭配達賴六世倉央嘉措的詞。此外，學音樂的梁家大姊梁慧玲將獨唱兩首聖樂。音樂會以鳳飛飛當年膾炙人口的歌曲：〈祝你幸福〉壓軸， 是梁女士生前最喜歡的歌曲之一。