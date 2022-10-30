我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

紀念梁曹茶女士 11/5爾灣音樂會

爾灣市訊
「祈願天聽」音樂會將以原創旋律、手語歌曲及人生故事紀念梁曹茶女士。（讀者提供）
「祈願天聽」音樂會將以原創旋律、手語歌曲及人生故事紀念梁曹茶女士。（讀者提供）

由梁曹茶女士家人及美國慈濟基金會橙縣聯絡處合辦的「祈願天聽─梁曹茶女士紀念音樂會」(Metta Concert II)，將於11月5日（周六） 下午2時30分，在爾灣市湖景老人中心（20 Lake Road, Irvine）大禮堂舉行，免費入場。

「祈願天聽」音樂會為紀念定居爾灣市多年的梁曹茶，及她護持慈濟超過半個世紀的情誼。去年9月去世的梁曹茶，一生樂善好施，慈濟橙縣聯絡處2018年時， 曾經專訪梁女士，因為每回天災人禍勸募善款時，總看到梁女士主動找尋慈濟志工及募款箱的身影。她還捐贈電視、冰箱給慈濟橙縣聯絡處供志工使用。慈濟志工感念梁女士的大愛，將在音樂會中以手語演繹〈最美的笑容〉。

此次音樂會有多首原創歌曲，包括梁祥富及梁照亮姊妹合作的〈思念之歌〉、〈祈願天聽〉、 〈觀音頌〉及〈不掉眼淚的蠟燭〉，多位愛樂者應邀演唱；音樂人江國榮，也將演唱〈不見不念不愛不跟〉，這首歌由江國榮譜曲，搭配達賴六世倉央嘉措的詞。此外，學音樂的梁家大姊梁慧玲將獨唱兩首聖樂。音樂會以鳳飛飛當年膾炙人口的歌曲：〈祝你幸福〉壓軸， 是梁女士生前最喜歡的歌曲之一。

橙縣 爾灣 老人中心

上一則

女兒搶劫親媽 現場還有她的嬰兒和親妹

下一則

影星楊群 長眠玫瑰崗墓園

延伸閱讀

2022美麗傳奇中港台中文金曲音樂會即將公演

2022美麗傳奇中港台中文金曲音樂會即將公演
軍政府空襲「克欽獨立組織」 緬甸音樂會釀80死

軍政府空襲「克欽獨立組織」 緬甸音樂會釀80死
現場慘況畫面曝 緬甸軍政府空襲克欽叛軍音樂會釀60死

現場慘況畫面曝 緬甸軍政府空襲克欽叛軍音樂會釀60死
希望點燈 用愛鋪路 慈濟慈善音樂會11月舉辦

希望點燈 用愛鋪路 慈濟慈善音樂會11月舉辦
希望點燈 用愛鋪路 - 慈濟慈善音樂會

希望點燈 用愛鋪路 - 慈濟慈善音樂會
波特選連任 會爾灣華裔選民

波特選連任 會爾灣華裔選民

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活