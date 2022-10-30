我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

歐巴馬挺貝斯:真正民主黨人

編譯組╱綜合報導
前總統歐巴馬（左）表態支持競選洛杉磯市長的貝斯（右三）。（美聯社）
前總統歐巴馬（左）表態支持競選洛杉磯市長的貝斯（右三）。（美聯社）

洛杉磯時報報導，前總統歐巴馬（Obama）29日表態支持競選洛市長的前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass），希望她能成為美國第二大城市首位女性與第二位非裔市長。

歐巴馬的背書，有利於加強貝斯成為這場選舉中「唯一真正的民主黨人」。

這是貝斯的一條主要攻擊線。她強調她的對手卡魯索（Rick Caruso），早在2019年登記為共和黨人，但出於政治上的考量換黨派。卡魯索表示，共和黨已變得極端，這是他在今年早些時候宣布參選前幾周加入民主黨主要原因。

歐巴馬錄製競選語音中指出「我認識凱倫，她從一開始就和我一起支持我的競選活動。毫無疑問，在這場比賽中，只有一位被證明的民主黨人。」

本月早些時候，貝斯與賀錦麗和拜登出現在許多活動中。自初選以來，貝斯幾乎獲得地方和州級民選官員支持，除了加州州長紐森（Gavin Newsom）。

紐森是卡魯索和貝斯的朋友，他已表示不會支持他們任何一人，他並與卡魯索共享一個政治顧問團隊。

現任洛市長賈西提（Eric Garcetti）在這場選舉中也顯得置身事外，他引用前市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）不支持2013年市長選舉候選人的說詞。

洛杉磯時報9月分民調指出，在登記的民主黨選民中，貝斯領先約25個百分點，在可能登記的民主黨選民中，領先近40個百分點。

她說，「歐巴馬總統支持激勵我們競選。我們分享解決無家可歸問題的計畫，讓洛杉磯更安全。」

事實上，歐巴馬的背書，令人有些意外。洛杉磯時報幾個月前報導稱，他不太可能參加地方選舉，且歐巴馬與貝斯並非特別緊密。

知情人士透露，近幾個月來，歐巴馬政治團隊持續觀察洛市長競選，並與總統的前助手與其他參與總統競選活動的人士進行溝通，這些人有很大部分，目前參與貝斯的選舉。

他們包括替貝斯提供諮詢的赫爾曼（Doug Herman）、製作貝斯付費媒體廣告的葛里索拉諾（Larry Grisolano），而前白宮副新聞秘書柏頓（Bill Burton）則扮演卡魯索幫助貝斯準備辯論。

歐巴馬 民主黨 洛杉磯

上一則

華母涉殺2歲兒 華社震驚遺憾

下一則

洛市長選戰 共和黨看好卡魯索

延伸閱讀

歐巴馬助選第1站 喬州拉票：我們要選出好人

歐巴馬助選第1站 喬州拉票：我們要選出好人
賓州「代理人戰場」？拜登偕歐巴馬造勢 與川普打對台

賓州「代理人戰場」？拜登偕歐巴馬造勢 與川普打對台
2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險

2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險
民主黨選情不利 請出歐巴馬 為關鍵州助選

民主黨選情不利 請出歐巴馬 為關鍵州助選
NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1
瑞源保險提醒 歐巴馬醫保計畫變更

瑞源保險提醒 歐巴馬醫保計畫變更

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活