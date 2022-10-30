歐巴馬挺貝斯:真正民主黨人

前總統歐巴馬（左）表態支持競選洛杉磯市長的貝斯（右三）。（美聯社）

洛杉磯 時報報導，前總統歐巴馬 （Obama）29日表態支持競選洛市長的前聯邦眾議員貝斯（Karen Bass），希望她能成為美國第二大城市首位女性與第二位非裔市長。

歐巴馬的背書，有利於加強貝斯成為這場選舉中「唯一真正的民主黨 人」。

這是貝斯的一條主要攻擊線。她強調她的對手卡魯索（Rick Caruso），早在2019年登記為共和黨人，但出於政治上的考量換黨派。卡魯索表示，共和黨已變得極端，這是他在今年早些時候宣布參選前幾周加入民主黨主要原因。

歐巴馬錄製競選語音中指出「我認識凱倫，她從一開始就和我一起支持我的競選活動。毫無疑問，在這場比賽中，只有一位被證明的民主黨人。」

本月早些時候，貝斯與賀錦麗和拜登出現在許多活動中。自初選以來，貝斯幾乎獲得地方和州級民選官員支持，除了加州州長紐森（Gavin Newsom）。

紐森是卡魯索和貝斯的朋友，他已表示不會支持他們任何一人，他並與卡魯索共享一個政治顧問團隊。

現任洛市長賈西提（Eric Garcetti）在這場選舉中也顯得置身事外，他引用前市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）不支持2013年市長選舉候選人的說詞。

洛杉磯時報9月分民調指出，在登記的民主黨選民中，貝斯領先約25個百分點，在可能登記的民主黨選民中，領先近40個百分點。

她說，「歐巴馬總統支持激勵我們競選。我們分享解決無家可歸問題的計畫，讓洛杉磯更安全。」

事實上，歐巴馬的背書，令人有些意外。洛杉磯時報幾個月前報導稱，他不太可能參加地方選舉，且歐巴馬與貝斯並非特別緊密。

知情人士透露，近幾個月來，歐巴馬政治團隊持續觀察洛市長競選，並與總統的前助手與其他參與總統競選活動的人士進行溝通，這些人有很大部分，目前參與貝斯的選舉。

他們包括替貝斯提供諮詢的赫爾曼（Doug Herman）、製作貝斯付費媒體廣告的葛里索拉諾（Larry Grisolano），而前白宮副新聞秘書柏頓（Bill Burton）則扮演卡魯索幫助貝斯準備辯論。