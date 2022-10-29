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萬聖節南瓜不浪費 懶人食譜打造美食

記者趙健／洛杉磯報導
萬聖節南瓜不要浪費。(shutterstock.com)
萬聖節南瓜不要浪費。(shutterstock.com)

每年萬聖節一過，出盡風頭的南瓜們很快面臨著被直接扔進垃圾箱的「悲慘」結局。來自洛杉磯的烹飪達人J女士分享五款懶人「南瓜主題」食譜，讓那些可能被直接拋棄的南瓜在餐桌上繼續活躍起來。

蒜香烤南瓜

材料：南瓜、蒜末、黃油、黑胡椒、鹽、麵粉

作法：南瓜切成小塊，加以蒜末、黑胡椒、鹽和軟化的黃油，在容器中攪拌均勻。最後加入麵粉繼續拌勻後，置烤箱400℉左右烤製20分鐘即可。

蒜香烤南瓜。（受訪者提供）
蒜香烤南瓜。（受訪者提供）

南瓜飯

材料：南瓜、熟米飯、豬肉糜、乾香菇、蝦皮、鹽、醬油、蔥、蒜

作法：熱鍋下油後，加入蒜和蔥白末爆香，盡量炒乾後再放入香菇爆香。聞到香味後後加入蝦皮炒香後，再放入切塊的南瓜，翻炒均勻後添水，加蓋悶約五分鐘至南瓜八成熟時，放入米飯。最後加入少許醬油和鹽，翻炒均勻即可。

懶人南瓜飯。（受訪者提供）
懶人南瓜飯。（受訪者提供）

南瓜羹

材料：南瓜、糯米、小米、冰糖、水

作法：南瓜去皮蒸熟，加入牛奶後倒入料理機內攪拌成糊狀。糯米粉倒入鍋中，加水攪拌均勻，再倒入南瓜糊，大火煮開後轉小火，加入冰糖煮至濃稠即可。

奶香南瓜糕。（受訪者提供）
奶香南瓜糕。（受訪者提供）

奶香南瓜糕

材料：南瓜、椰蓉、煉乳、牛奶、玉米澱粉

作法：將蒸熟的南瓜去皮，加入牛奶後放入料理機內打成細膩的南瓜泥。將南瓜泥倒入鍋中小火加熱，加入煉乳和玉米澱粉，攪拌至順滑無顆粒。煮開後立刻關火，繼續攪拌輔助降溫。再將南瓜泥倒入模具，蓋上保鮮膜後放入冰箱冷藏2小時。從冰箱取出後切塊，在椰蓉中滾一圈即可。

奶香南瓜餅

材料：南瓜、雞蛋、奶粉、麵粉

做法：南瓜去皮蒸熟，倒入料理機內攪拌成糊狀。再加入雞蛋、奶粉、麵粉攪拌至麵糊。平底鍋小火加熱，倒入一勺麵糊，待凝固且出現小氣孔時翻面，煎1-2分鐘即可。

南瓜蒸蛋

材料：南瓜、雞蛋、牛奶、糖

做法：將一顆南瓜的頂部切開，去除瓜瓤。鍋中倒水煮開，放入南瓜中火蒸10分鐘。將打散的雞蛋倒入牛奶中攪拌均勻（牛奶與雞蛋比例1：1），倒入蒸熟的南瓜中繼續蒸10分鐘，關火後繼續燜5分鐘即可。

紅燒南瓜

材料：南瓜、花雕酒、生抽、白胡椒、蒜

做法：鍋中倒油，中小火下蒜末爆香，放入南瓜煸炒。當南瓜顏色焦黃時沿鍋邊烹入花雕酒和生抽，翻炒均勻後加適量熱水。大火燒開後轉中小火煮約10至15分鐘，起鍋前撒入少許白胡椒。

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