國泰老人大廈租戶 要求公開轉售過程

50多名國泰老人大廈住戶發起抗議，要求公部門介入公寓買賣問題。（華埠社區平等發展中心提供）

洛杉磯 市華埠 國泰老人大廈（Cathay Manor）50多名租戶27日發起請願抗議活動，在國會議員戈麥茲（Jimmy Gomez）、華埠社區平等發展中心（Chinatown Community for Equitable Development）的陪同下，前往聯邦住房及城市發展部 （HUD）在洛市的辦公室，要求公部門介入國泰老人大廈的轉賣事宜，並向社區成員公開相關資料。

約在一年之前，洛市檢察長富爾（Mike Feuer）以16項輕罪起訴了大廈管理人蔡啟光（Don G. Toy）與「羅省華裔老人協會房屋董事會」，主因是電梯長期故障，這棟16層樓的年長租戶只能靠樓梯上下，而且管理不善。

表態支持的除了戈麥茲，還有洛市檢察長候選人吉爾（Faisal Gill）與洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），不過當天的活動只有戈麥茲到場。他強調，亞裔與拉美裔老人住在這樣危機四伏的環境中令人無法忍受，因此他與租戶一道要求相關單位負起責任，公開國泰老人大廈的轉賣過程。蔡啟光先前表示將會出售大廈，而他的官司仍在司法程序之中。

華埠公平發展會代表趙汝謙（Phyllis Chiu）強調，國泰老人大廈租戶與發展會希望住房及城市發展部確實監督並公開轉賣進度，確保由關懷老人權益的機構接手這棟大廈，並在轉手後將租戶納入董事會與社區領袖。