我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

第26號部落設賭場公投案 反對者揭黑幕

記者趙健／洛杉磯報導
反對者列舉第26號公投案背後的隱藏條款。（會議截圖）
反對者列舉第26號公投案背後的隱藏條款。（會議截圖）

加州「反對第26號公投案（Proposition 26）聯盟」27日舉行線上記者會，將這項賭博相關立法的「條條負面」一一列出，並揭露了該提案背後的隱藏條款及危害。反對者聯盟表示，這些壟斷集團為了獲取暴利，將加州民眾的諸多利益置於其後，同時還造成了對於動物的傷害。

第26號公投案允許在聯邦認可的美洲原住民部落的保留區土地上，開設輪盤賭、骰子遊戲和體育博彩等新的賭博項目。同時允許只要21歲以上就可在加州部落賭場 (tribal casinos)，和指定的私人賽馬場參與現場投注。該案還允許部落賭場對非法實施體育博彩的合法賭場提出法律控訴。

會上，擁有41年執法經驗的前任檢察官John Lovell表示，第26號公投案的支持者們花費數百萬美元，誘使選民支持提案。然而事實是，拋開這項公投案可能造成公眾沉迷於體育博彩不談，對該公投案的宣傳還隱藏了它對公共安全、動物和社區造成重大危害的條款。

擁有29年警局執法經驗的加州學院和大學警察局長協會會長Joel Justice指出，「在沒有告訴任何人的情況下，第26號公投案的第18條允許被授權的部落賭場，對合法賭場提出法律控訴。想像一下，這意味著允許『壟斷賭場』有權繞過加州檢察長（California Attorney General），對合法經營的本地企業關門採取法律行動，這是多麼可怕的行為。」

此外，第26號公投案還有一項隱藏條款，允許「壟斷賭場」與加州四個賽馬場達成私下交易，為這些賽馬場提供補貼。反賽馬組織HorseRacing Wrongs的執行董事Patrick Battuello說，「這無疑會造成更多動物死亡和無端虐待。一匹賽馬通常在18個月時被送進訓練場，約在兩歲時就被推上賽場，這相當於是一個六歲的孩子。在美國，每年有超過2000匹賽馬死亡，平均每天就會有六匹馬死在賽馬跑道上。牠們的死因包括心血管衰竭、肺出血、頭部撞裂、脖子斷裂、脊椎斷裂、韌帶斷裂和腿骨折等。」

平等公義協會（Organization for Justice and Equality）主席李少敏（Frank Lee）表示，體育博彩合法化將導致許多加州人，尤其是年輕人養成經常賭博的習慣，損害他們的心態和積極性，導致精神問題。不僅如此，一些賭徒在輸錢後不得不通過搶劫、偷竊或其他犯罪活動來彌補虧損，導致犯罪率上升等一系列問題，是造成社會不安定的一個重要因素。

「據最新統計，這些部落賭場利益集團僅在9月就花費超過4億美元在該公投案的推廣上。預計在公投結束時，此花費將翻兩至三倍。單從這些巨額花費就可以看出，若此案通過，這些利益集團將從中獲取多麼高額的利潤。」庫比蒂諾市（Cupertino）副市長趙良方說。

公投 加州 警察

上一則

睽違3年 越柬寮華人訪台團授旗

下一則

抗議朴銀珠抹紅對手 南加亞太裔29日上街頭

延伸閱讀

好像「魔鬼終結者」 加州罹癌男把義眼改造成手電筒

好像「魔鬼終結者」 加州罹癌男把義眼改造成手電筒
力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元

力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元
體育博彩公投 或成加州史上最貴選戰

體育博彩公投 或成加州史上最貴選戰
紐約下州賭場新執照 被爆圖利特定業者

紐約下州賭場新執照 被爆圖利特定業者
聖荷西破獲地下賭場 7人被捕

聖荷西破獲地下賭場 7人被捕
攸關種族正義 官員：11/8選票背面3公投案別忘勾選

攸關種族正義 官員：11/8選票背面3公投案別忘勾選

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認