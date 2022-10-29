第26號部落設賭場公投案 反對者揭黑幕

反對者列舉第26號公投案背後的隱藏條款。（會議截圖）

加州 「反對第26號公投 案（Proposition 26）聯盟」27日舉行線上記者會，將這項賭博相關立法的「條條負面」一一列出，並揭露了該提案背後的隱藏條款及危害。反對者聯盟表示，這些壟斷集團為了獲取暴利，將加州民眾的諸多利益置於其後，同時還造成了對於動物的傷害。

第26號公投案允許在聯邦認可的美洲原住民部落的保留區土地上，開設輪盤賭、骰子遊戲和體育博彩等新的賭博項目。同時允許只要21歲以上就可在加州部落賭場 (tribal casinos)，和指定的私人賽馬場參與現場投注。該案還允許部落賭場對非法實施體育博彩的合法賭場提出法律控訴。

會上，擁有41年執法經驗的前任檢察官John Lovell表示，第26號公投案的支持者們花費數百萬美元，誘使選民支持提案。然而事實是，拋開這項公投案可能造成公眾沉迷於體育博彩不談，對該公投案的宣傳還隱藏了它對公共安全、動物和社區造成重大危害的條款。

擁有29年警局執法經驗的加州學院和大學警察 局長協會會長Joel Justice指出，「在沒有告訴任何人的情況下，第26號公投案的第18條允許被授權的部落賭場，對合法賭場提出法律控訴。想像一下，這意味著允許『壟斷賭場』有權繞過加州檢察長（California Attorney General），對合法經營的本地企業關門採取法律行動，這是多麼可怕的行為。」

此外，第26號公投案還有一項隱藏條款，允許「壟斷賭場」與加州四個賽馬場達成私下交易，為這些賽馬場提供補貼。反賽馬組織HorseRacing Wrongs的執行董事Patrick Battuello說，「這無疑會造成更多動物死亡和無端虐待。一匹賽馬通常在18個月時被送進訓練場，約在兩歲時就被推上賽場，這相當於是一個六歲的孩子。在美國，每年有超過2000匹賽馬死亡，平均每天就會有六匹馬死在賽馬跑道上。牠們的死因包括心血管衰竭、肺出血、頭部撞裂、脖子斷裂、脊椎斷裂、韌帶斷裂和腿骨折等。」

平等公義協會（Organization for Justice and Equality）主席李少敏（Frank Lee）表示，體育博彩合法化將導致許多加州人，尤其是年輕人養成經常賭博的習慣，損害他們的心態和積極性，導致精神問題。不僅如此，一些賭徒在輸錢後不得不通過搶劫、偷竊或其他犯罪活動來彌補虧損，導致犯罪率上升等一系列問題，是造成社會不安定的一個重要因素。

「據最新統計，這些部落賭場利益集團僅在9月就花費超過4億美元在該公投案的推廣上。預計在公投結束時，此花費將翻兩至三倍。單從這些巨額花費就可以看出，若此案通過，這些利益集團將從中獲取多麼高額的利潤。」庫比蒂諾市（Cupertino）副市長趙良方說。