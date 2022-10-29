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鼓勵員工踴躍投票 美亞報關行送禮卡

記者楊青／洛杉磯報導
美亞報關行今年首次以發送禮卡方式鼓勵員工積極參與選舉和投票，「只要你參與，只要你去投票，就送你禮卡」。（美亞報關行提供）
美亞報關行今年首次以發送禮卡方式鼓勵員工積極參與選舉和投票，「只要你參與，只要你去投票，就送你禮卡」。（美亞報關行提供）

2022年選舉近在眉睫，多年來不遺餘力鼓勵華人參與選舉和投票的美亞報關行，首次以發送禮卡方式鼓勵員工積極參與選舉和投票，「只要你參與，只要你去投票，就送你禮卡」。

「這並不是我們第一次呼籲華人民眾參與選舉和出來投票」，美亞報關行銷售經理Cherry孫表示，多年來，每次大型選舉，該報關行都投放公益廣告，呼籲選民不要放棄選票，用投票方式為自己的利益發聲。今年則是在投放廣告的同時，第一次用禮卡獎勵方式，鼓勵員工投票，參與選舉，也希望通過一己之力拋磚引玉，壯大華人投票隊伍。

Cherry孫表示，他們在波莫那公司的員工超過100人，此外還有紐約、堪薩斯和中國分部的員工，參與今年11月8日美國選舉投票的華洋員工，不管投票給哪個黨派的競選人，都將獲得亞馬遜禮卡。

她表示，疫情三年改變許多人的生活軌跡，包括很多員工改為在家上班，也是前所未有。但大家選舉參與和投票熱情，不應因這些改變而淡漠，所以希望通過獎勵辦法提醒和呼籲員工出來投票，不要將選舉投票置身事外，尤其是，目前很多人對嚴重通貨膨脹、超高油價、公共教育以及公共安全等方面的感受，都與大家每一天的日常生活息息相關，應該用選票表達出來，投票是維護權益最有力的武器。

投票 華人 疫情

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