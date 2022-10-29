抗疫有成 張志堅獲加州教委協會金鐘獎

加州教委協會頒授聖瑪利諾學區教委張志堅金鐘獎牌。（本報檔案照）

加州學校教委協會（CSBA）本周發出通知，12月初召開年會表彰全州性教學和防疫取得卓越成績的學區 項目，其中華生過半的聖瑪利諾學區（SMUSD）防疫承諾團隊（covid-19 compliance team，CCT）獲評模範項目；華人教委張志堅（C. Joseph Chang）發揮專業優勢，促成學區、醫院和社團組成合作夥伴，有效控制和防範了病毒傳播，確保師生員工的健康，維持正常的教學秩序，個人獲頒金鐘獎（Golden Bell Award）。

過往三年是教育界極不尋常的時期，在新冠病毒最初來襲時，具有醫院主管背景的教委張志堅，立即警告學區新型傳染疾病的危險性。他利用個人熟悉的醫療衛生專業網絡和社區組織，在教委會領導下建立夥伴合作關係，個人並捐贈當時短缺的防護設備，例如口罩和洗手液等。當 COVID-19 疫苗 問世時，學區與南加州大學 Keck醫院建立合作夥伴關係，確保學區員工能夠施打疫苗。當 COVID-19 測試受到限制時，學區又與華埠服務中心合作，為所有員工提供檢測。同樣，教委會鼓勵建立夥伴關係的機會，

張志堅表示，由於學區建立了模範夥伴關係，共同為學生打造了安全的學習環境，保持了優良教學品質，不僅在學術表現指數（API）和加州學生表現和進步評估（CAASPP）保持排名第一的學區，並於2021年同巴沙迪那學院（PCC）創立了「雙元錄取計劃」（Dual Enrollment Program），保障聖瑪利諾高中畢業生優先錄取，以及為該高中學生實施職業技術教育訓練課程。