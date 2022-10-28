華人綠植交換分享 園藝達人們展示自家寶貝分贈種子

群友們不僅交換了植物，也收穫了快樂的時光。（記者趙健／攝影）

一群來自華人 植物愛好者交流微信 群中的園藝達人們，22日在羅蘭岡（Rowland Heights）自發舉辦一場綠植分享交換活動。參與者們在這裡分享自家的小苗、剪枝或是種子，以交換獲得其他感興趣的植物品種。活動持續近三個小時，大家不僅交換了心儀的植物，也收穫了快樂的時光。

「SoCal園藝群」是由熱愛園藝的華裔微信群友自發組建的交流分享群。 10月22日上午，大家齊聚由「多肉植物達人」趙淑娜經營管理、位於羅蘭岡的「淑娜苗圃」。有大約15位群友將自家汽車的後備廂打開，稍作布置，就變成了一個個「綠植攤位」。在自己的攤位搭建好後，大家立刻開始熱情的分享自家的花花草草。這些植物當中，更是有很多平時在美國超市裡很難見到的「寶貝」：家庭種植的蔬菜 瓜果。

群友們精心準備和設計了這次活動，除了開設攤位的「攤主」們，還有很多群友擔任起會場的「工作人員」。他們提前為攤主們在現場進行停車規畫、製作攤位信息表，保證活動能夠順利有序的進行。另外，他們還貼心的為到場的群友們提前冷凍美味的冰淇淋果，讓到場的群友們在賞心悅目的綠植派對上也能一飽口福。

分享會上，不少攤主把很多並不常見的蔬菜種子「秀」出來，比如瓜果類有貴族南瓜籽、紅皮面瓜、可以長出美味的冰淇淋果的種子。根莖類蔬菜中，長絲瓜、小冬瓜、雪蓮藕。葉菜類有芝麻菜籽、紅莧菜菜籽、枸杞苗、茼蒿籽等，甚至還有平時很難在菜場買到的雞毛菜的種子。喜歡純綠植的群友也能交換到驅蚊草、烏勤藤、銅錢草、松葉菊等好看又好聞的植物。除了和其他群友展開交換，很多群友還會熱情的贈送自家植物的剪枝和種子。